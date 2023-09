Robbanás történt Újpalotán, egy mentális betegségekkel küzdő férfi randalírozott

Robbanásokra ébredtek a lakók Újpalotán, egy mentális betegségekkel küzdő férfi kezdett el gyújtogatni hajnali három óra körül a Drégelyvár utcában. A lakók azonnal lerohantak oltani a tüzet – írja a Mandiner. A történtekről egy lakó is beszámolt a közösség oldalán:

Kinéztem az ablakon és csak annyit láttam, hogy ég valami. Később egy alakra lettem figyelmes, aki valamivel locsolt valamit. Hatalmas lángok csaptak fel és azonnal szóltam a lányomnak a történtekről” – írta a közösségi oldalon egy lakó. Nem hittek ők sem a szemüknek. A vejem azonnal kómásan lerohant egy poroltóval oltani, a lányom pedig hívta a tűzoltókat

– tette hozzá.

A tűzoltók hamar meg is érkeztek, akik gratuláltak a bátor férfinek a gyors reakcióért. Ha nem avatkozott volna közbe, kigyulladt volna a közelben parkoló autó, sőt lehet még a házra is átterjedt volna a tűz. Utólag kiderült, hogy a gyújtogató a ház belső udvarában lévő kukákat is felgyújtotta, ami miatt a rendőrséget is kihívták. A gyújtogatót többen is ismerték a házban, ugyanis rokonai ott élnek. Elmondások szerint a férfi mentális betegségekkel küzd évek óta.

