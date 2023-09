Szalai-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország újra kiemelkedő szereplője a nemzetközi lóversenyeknek

„Büszke magyar lovas nemzet vagyunk" – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Kincsem+ TUTI Nemzetközi Ló- és Agárverseny és Food Truck Show rendezvényen, a fővárosi Kincsem Parkban, adta hírül a Honvédelem.

A honvédelmi miniszter hozzátette: a nemzetközi ló- és agárverseny a múlt héten lezárult atlétikai világbajnokság után ismét bizonyította, hogy méltó otthona a sportoknak, a lovas sportrendezvény pedig visszahelyezte Magyarországot a sportág nemzetközi térképére.

Nagy sikere ez a magyaroknak, a Széchenyi Istvánhoz visszavezethető gyökerekkel rendelkező magyar lóversenysportnak, amely ezzel nagy lépést tett annak irányába, hogy ismét a nemzetközi világporondon szerepeljen

– mondta.

A Kincsem Díj trófeáját Szalay-Bobrovniczky Kristóf adta át a nyertes Frankie Dettorinak, akit II. Erzsébet néhai brit uralkodó 2001-ben ismert el a Brit Birodalom Rendjével.

A háromnapos eseményen pénteken agárversenyeket tartottak, vasárnap pedig az ügetőlovaké lett a főszerep. Vasárnap tartották meg a legrangosabb ügetőfutamokat, a Marschall József Emlékversenyt és a Hungária Díjat. A közönség a 2023-as év vendégországának számító Olaszország tészta- és pizzaalapú konyhaművészetébe is belekóstolhatott.

A galopp versenynapon – amelyen számos katonai attasé is részt vett –, a Honvédség is képviseltette magát, a haderő legújabb harcjárműveit lehetett testközelből megtekinteni. A Leopard 2A4 közepes harckocsi, a Gidrán páncélozott katonai jármű, a PzH 2000 önjáró löveg és a Lynx gyalogsági harcjármű is kint volt.