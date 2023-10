Elindult a székfoglalós játék a baloldalon a polgármesteri posztokért, vajon ki pottyan majd elsőként a földre?

Saját jelöltet indít Zuglóban és nem támogatja az MSZP-s Horváth Csaba újrázását a Momentum. A jövő júniusi önkormányzati választáson Budapest XIV. kerületében Rózsa András közgazdászt, helyi önkormányzati képviselőt jelöli (aki egyébként eddig Horváth Csaba alpolgármestere volt) – jelentette be a párt kedd délelőtt. Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke a jelöléssel kapcsolatban kijelentette: Zuglónak szüksége van egy, a jelenleginél jobb vezetőre.

Rózsa András 2017 óta tagja a Momentum, a legutóbbi önkormányzati választáson Zugló 5. egyéni választókerületében nyert mandátumot, majd a kerület alpolgármestere lett. A kampány miatt most viszont lemondott az alpolgármesteri posztjáról, amelyet közösségi oldalán is megosztott: „A mai nappal lemondtam alpolgármesteri tisztségemről. Megtiszteltetés volt az elmúlt években ily módon szolgálni a kerület lakóit. Képviselői munkámat folytatom, továbbra is állok rendelkezésre. A jövőben már kissé más módon, de továbbra is Zugló érdekeit szolgálom majd.”

Rózsa András indulását a Momentum mellett Hadházy Ákos, Zugló országgyűlési képviselője, a Várnai László vezette Civil Zugló Egyesület, valamint Victora Zsolt független, egykori MKKP-s képviselő is támogatja.

– A zuglói közélet megtisztulásának folyamata elindult, de a kerület intézményeit átszövő háló attól még létezik, hogy a hálót szövő pók már nincs hatalmon. Jövő júniusban lehetőségünk van arra, hogy befejezzük ezt a nagy munkát – fogalmazott a jelöltségről Hadházy Ákos. A politikus hozzáfűzte, senkinek nincs bérelt helye a közéletben, politikai kultúraváltásra van szükség, hogy a polgármesteri helyekről ne a pártok alkudozzanak. Rózsa Andrással kapcsolatban úgy fogalmazott, végre valaki nekiáll kitakarítani a városházát, és nem fél hozzányúlni a kényes kérdésekhez.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a DK, az LMP és a Párbeszéd kit támogat majd a tárgyalások végén, de az is tisztázatlan, hogy lesz-e előválasztás Zuglóban.

Zugló az első olyan hely, ahol nyíltan ráindul egy másik ellenzéki politikus a 2019-ben győztes baloldali polgármesterre. Az önkormányzati választásokat június 9-én tartják majd, vélhetően addigra nagy lesz a tülekedés a fővárosi kerületek polgármesteri posztjaiért, a jelenlegi közvélemény-kutatások szerint ugyanis az ellenzéknek az is nagy eredmény lenne, ha azt a 14 budapesti kerületet meg tudnák tartani, amiket 2019-ben megszereztek.