Ellenállóbb lett hazánk a spekulációkkal szemben

Megkerülhetetlen szereplők

A Nézőpont Intézet 2006-ban alakult, a jobboldal azóta utolsó választási veresége után, Gyurcsány Ferenc őszödi beszédének kiszivárgásakor. A rendszerváltozás óta dolgozó Századvég Alapítvány mellett gyors és pontos elemzéseivel hívta fel magára a figyelmet. A fiatal politológusok által indított konzervatív startup tapasztalt szakemberek segítségére támaszkodhatott, többek között Cséfalvay Zoltán későbbi államtitkár és Vukovich Gabriella, a KSH 2010 és 2023 közötti elnöke is bábáskodott az induláskor. Az intézet vezetője az alapítástól Mráz Ágoston Sámuel, tulajdonosa Győri Tibor. Kezdetben aktuális politikai elemzéseket és szakpolitikai tanulmányokat készítettek, amelyek fontos és a nyilvánosságban korábban elhallgatott adatokkal írták le a Gyurcsány-korszak politikai és gazdasági válságát, majd 2007-től közvélemény-kutatásokat is készítenek. E kutatások nemcsak a választások előtt adtak és adnak pontos képet az esélyekről, de az illegális migrációtól az ukrajnai háborúig számos alkalommal rámutatnak a magyar társadalom valódi többségi álláspontjára. Az elmúlt tizenhét évben a nemzeti-konzervatív szellemi holdudvar egyik megkerülhetetlen szereplőjévé vált a Nézőpont Intézet, amely most tevékenységi körét a politikai elemzések és közvélemény-kutatások mellett a gazdasági elemzésekre is kiterjeszti.