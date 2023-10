Nyilvánosságra hozzák a titkos jelentést a migrációról

A nemzetbiztonsági bizottság mai ülésén hivatalosan is kezdeményeztem a migráció és a terrorizmus összefüggéseiről szóló titkosszolgálati jelentés feloldását – jelentette be közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője jelezte: az indítványt a bizottság támogatta, így

a jelentést a közvélemény is megismerheti hamarosan.

„Magyarország déli határainál egyre világosabban látszik, hogy a felelőtlen brüsszeli migrációs politika miként növeli a terrorveszélyt, és milyen kockázatot jelent a fegyverek egyre nagyobb arányú megjelenése a térségben. Mára rendszeressé váltak az erőszakos, fegyveres támadások, melyek már a határvédők biztonságát is veszélyeztetik” – ismertette a frakcióvezető.

Minden eszközzel fel fogunk lépni a terrorizmus ellen!

– szögezte le Kocsis Máté.

Terrorkockázatok

Kocsis Máté múlt csütörtöki, Ásotthalomnál tartott sajtótájékoztatóján közölte: minden magyar embernek meg kell ismernie azokat a súlyos tényeket, amelyeket a magyar szolgálatok fogalmaztak meg a parlament nemzetbiztonsági bizottsága elé benyújtott, migrációval kapcsolatos jelentésükben.

Látni kell, hogy milyen terrorkockázatok fenyegetik az országot és az egész kontinenst

– fogalmazott. A Fidesz frakcióvezetője beszélt arról is, hogy a határvédelemben dolgozók biztonsága tényleges veszélyben van, és az az elsődleges felelőssége az Országgyűlésnek és a kormánynak is, hogy megvédje állampolgárait.

A politikus személyesen bizonyosodott meg Ásotthalmon arról, hogy „a helyzet egyre rosszabb, most már a magyar határvédők, határvadászok és rendőrök biztonsága is konkrétan veszélyben van, hiszen már éles lőszert is használnak a migránsbandák, a terrorsejtek”. A Kossuth Rádió vasárnapi műsorában arról beszélt, hogy

a képek és felvételek nem adják vissza azt az elképesztő állapotot, hangulatot, veszélyt, a sok-sok milliárdos kárt, de a határvédők által végzett áldozatos és bátor munkát sem.

Fegyveres összetűzések a déli határnál

Péntek hajnalban a déli határ túloldalán található Horgoson lövöldöztek a migránsok. A szerb rendőrök és csendőrök a péntek hajnali lövöldözés után nagy számban vonultak a magyar–szerb határ közvetlen közelében lévő elhagyatott épületekhez, hogy átfésüljék a területet. A korábbi mezőgazdasági birtok környékét, ahol gyakran lapulnak meg a migránsok, egy időre le is zárták. Az incidens után a nagykikindai rendőrség az akcióban hat külföldi állampolgárt vett őrizetbe fegyver és robbanóanyag illegális előállításának, birtoklásának, viselésének és kereskedelembe hozatalának bűncselekményének vádjával. A szűkszavú rendőrségi közlemény azonban a gyilkosságok elkövetőinek kilétére nem tér ki.

Kocsis Máté arról beszélt, hogy minden egyes terrorcselekményért a brüsszeli politika a felelős, a migránsútvonalak ugyanis nemcsak a terroristákat, hanem a fegyvereiket is hozzák, ami ellen minden erővel fel kell lépni. – Nem szeretnénk, ha ez a vita a szőnyeg alá söprődne – jegyezte meg, hozzátéve, hogy véleménye szerint a jövő évi európai parlamenti választásoknak meghatározó vitája lesz Brüsszel elhibázott, rossz migrációs politikája.

Ezt erősítette meg a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a közszolgálati televízió szombat esti műsorában. Bakondi György azt mondta: az EU súlyosan elhibázott migrációs politikája 2015 óta olyan helyzetet teremtett, hogy ismeretlen személyazonosságú emberek nagy tömege, évente csaknem egymillióan, a szervezett bűnözéshez tartozó embercsempészbandák segítségével, pénzért, nem az unió tagállamainak döntése alapján juthat be Európába.

Ezt súlyos következményekkel járó és a mai napig tartó tendenciának nevezte, hiszen az uniós döntések még mindig arról szólnak, hogy javítani kell a kitoloncolások hatásosságát. Ezzel szemben a határőrizet támogatása helyett a kitoloncolási nehézségekkel küzdő országok migránslétszámából adnának Magyarországnak, akiket több tízezer fős nagy táborokban, migránsgettókban kellene elhelyezni.

Bakondi György felelevenítette: a déli határszakasz túloldalán, Szerbiában a migránsok előbb csak késekkel, botokkal estek egymásnak, aztán pisztolyokkal, majd kézigránátokkal, géppisztolyokkal. Eleinte csak külterületeken zajlottak ilyen összecsapások, majd a lakóterületeken is, sőt egy migráció ellen felszólaló ember házát megtámadták kézigránáttal, és eljutottunk odáig, hogy a határtérségben is tüzet nyitottak magyar–szerb rendőrjárőrre. Bakondi György kiemelte: az új migrációs paktummal kapcsolatban Magyarországot érő nagy nyomás és a határtérségben tapasztalható tarthatatlan helyzet miatt a kormány egy nemzeti konzultációban kikéri a magyarok véleményét a migráció kérdésében is.

Borítókép: Kocsis Máté és Rétvári Bence a déli határszakaszon (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)