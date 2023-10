Összenőtt, ami összetartozik: szocialista és jobbikos lakásmutyi robbant ki Pécsen

Kisfali Gábornak, az MSZP pécsi elnökségi tagjának a családja is kapott ilyen szociális bérlakást, és az ő esetében sem tűnik úgy, hogy indokolható volna a piaci alapú támogatás. Rajta kívül Kovács Gábor jobbikos aktivistának, a Pécsi Ellátóközpont munkatársának is az ölébe pottyant egy olcsón bérelhető ingatlan. – Az ellátóközpont kezeli és tartja karban a mintegy négyezer önkormányzati lakást Pécsen, ők foglalkoznak a technikai problémákkal, ők adják és veszik át a bérlők kulcsait, náluk fizetik be a lakbért, napi szinten vannak képben azzal, hogy hol van üresedés, vagy hogy melyik lakás milyen állapotban van. Kovács a 2019-es önkormányzati választást követően kapott állást az önkormányzati cégnél, az ő családjához három bérlakás is került – ismertette Barkóczi Csaba. Hozzáfűzte:

a lakásbérlések ügyét a népjóléti és sportbizottság felügyeli, aminek az elnöke Fogarasi Gábor, a Jobbik politikusa, az ő emberei kerültek az ellátóközpontba. Fogarasi felettese pedig a korábban említett Nyőgéri Lajos szocialista alpolgármester, tehát látható, hogy éppen a területet felügyelő két párt emberei keveredtek ebbe a gyanús ügybe

– mutatott rá a fideszes képviselő.

Sokasodó botrányok súlyos belviszályokkal

– Dühítőnek tartjuk, hogy a pécsiek lassan négy éve azt látják: másról sem szól a városvezetéshez kötődő politizálás, mint a különböző botrányok sokasodásáról – jelentette ki lapunknak Csizmadia Péter, a pécsi Fidesz frakcióvezetője. A helyi politikus kiemelte: a baloldali koalíció tagjai egymással veszekednek a koncért és egymást is hátba szúrják, miközben a város szekere nem mozdul előre.

– Változásra van szükség mindenképpen Pécsen, ki kell szabadítani a várost a jelenlegi szűk hatalmi körből annak érdekében, hogy újra a fejlődés útjára álljon.

Mert a város ügyével valójában senki nem törődik. Pécs jelenleg egy gazdátlan város, ahol most egy szűk baloldali kör kénye-kedve szerint osztogatja a pozíciókat és a különböző kétes ügyekben a helyi vagyont. Pécs lemaradt az elmúlt években a többi városhoz képest, és semmilyen elképzelés nem látszik arról, hogy a helyi baloldal mit szeretne kezdeni vele, illetve a helyi régióval – osztotta meg véleményét a frakcióvezető.