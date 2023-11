Az RTL Klubot nem zavarja Árpa Attila felfüggesztett börtönbüntetése

Régóta a magyar média egyik központi alakja Árpa Attila, aki olykor viharos szerelmi életével, máskor pedig botrányaival kerül időről időre reflektorfénybe. Az egykori Nagy Ő ellen hónapokig tartó lehallgatás után emeltek vádat kábítószer-kereskedelem miatt.

Az évek óta húzódó ügy végére most pont került. Árpa Attila 2018 óta szervezett a lakásán olyan összejöveteleket, ahol vendégeivel közösen drogoztak, elmondásuk szerint azért, hogy közösen ihletet meríthessenek.

Beszélgetéseikben a kokaint kódnéven forgatókönyvnek nevezték.

A bíró ismertetése szerint Árpa például így fogalmazott: Figyelj, van nálam két nagyon jó forgatókönyv! Ha nem jössz át, akkor egyedül fogom megfilmesíteni – mondta a bíró a februári tárgyaláson.

2019. március 22-én Árpa Attila két művésztársát éppen egy ilyen összejövetelre menet állították meg a rendőrök, és lefoglalták a náluk lévő 3 gramm kokaint, amit korábban vettek.

A Fővárosi Főügyészség 2021-ben emelt vádat Árpa Attila és társai ellen kábítószer-kereskedelem miatt, az első fokú ítélet idén februárban született meg, amely szerint a dílert öt év fegyházbüntetésre ítélték kokainnal és extasyval való kereskedésért. A három bűntársa közül kettőt pénzbüntetésre ítéltek, egyet pedig megrovásban részesítettek. Az ítélet nem lett jogerős, mivel az ügyész és a vádlottak védői is fellebbeztek.

A másodfokú tárgyalásra november 14-én került sor, ahol Árpa Attilát és két művésztársát is bűnösnek találták kábítószer-kereskedelemben, és ezért az egykori Nagy Őt egy év nyolc hónap szabadságvesztésre ítélték két évre próbaidőre felfüggesztve, míg két társát egy év hat hónap, illetve egy év börtönbüntetésre, egyikük esetében két évre, másikuknál egy évre felfüggesztve.

A díler büntetésén nem változtattak.

Árpa Attila jelenleg is az RTL egyik „sztárja”, aki a Valami Amerika című sorozat mellett a Sztárboxban is szerepel, sőt, műsort is vezet, az Árulók, gyilkosság a kastélyban című „krimi reality”-t.

A baloldali csatorna a jelek szerint a jogerős ítélet után is alkalmazza Árpát. Sőt, azt rtl.hu az ítélet után három cikkben is megszólaltatta az ártatlanságát hangoztató színész-producert.

Borítókép: Árpa Attila (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)