Befejező üteméhez ért a felújítás a győri vasútvonalon

Mától újra közlekedik néhány vonat, miközben az IC buszok is segítik az utasokat az 1-es fővonalon. Komárom és Székesfehérvár között újraindul a személyszállítás is. A győri fővonal felújításának legösszetettebb fázisa november 17-ig tart, ebben az időszakban egyik vágányon sem közlekedtek a vonatok. A Szárliget és Biatorbágy közötti pályarekonstrukció ütemterv szerint halad a MÁV tájékoztatása szerint.

A ma induló harmadik, befejező ütem december 9-én be is fejeződhet

– írja a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál.

November 18-tól pedig az elmúlt hetekben ideiglenesen csak tehervonatok közlekedtetésére használt 5-ös vonalon és az 1-es fővonalon is helyreáll a megszokott forgalmi rend,

ettől a naptól Székesfehérvár és Komárom között is újra közlekednek a személyvonatok.

A három ütemre felosztott, mintegy három hónapig tartó munkálatsorozat első üteme idején a bal vágányban síneket, betonaljakat cseréltek, elvégezték az ágyazatrostálást. Naponta átlagosan kétezer vágányméteres szakasz ágyazatrostálását és ezerötszáz vágányméter átépítését látták el.

Szárliget és Biatorbágy között a két vágány egyidejű felújításán az elmúlt időszakban is ütemterv szerint dolgoztak a szakemberek. A két sínpár tekintetében összesen kettő és fél kilométer hosszan az alépítményt (vasúti töltés, bevágás) is helyreállították a második ütemben, azaz a vágány alatt ezeken a szakaszokon talajstabilizáló és vízzáró réteget alakítanak ki, teljesen újraépítik a pályát.

A forgalomszünetelés ideje alatt Biatorbágyon, Herceghalmon, Bicskén és Szár megállóhelyen egyéb, az utazási komfortot javító karbantartást is végeztek. Megújultak a peronok, mintegy 150-200 méteren új egyenletes aszfaltburkolatot terítettek az említett helyszíneken. Ezenkívül az állomási épületek homlokzatát, továbbá a várótermek, a mosdók és az aluljárók falait is javították, kifestették, valamint tisztították és javították az esőbeállókat és a padokat is.

November 18-tól a harmadik fázisban a jobb vágányon zajlik az átépítés egyvágányú vonatforgalom mellett, ezért menetirányonként és óránként csak egy-egy személyszállító vonat haladhat át az érintett szakaszon.

A nemzetközi vonatok és egyes reggeli csúcsidei és délutáni, esti személyvonatok és G10-es járatok ismét teljes útvonalukon, Budapestig közlekednek, illetve onnan indulnak. Az S10-es vonatok csak a Déli pályaudvar és Biatorbágy (éjszakánként Budaörs), illetve Szárliget és Győr, az S12-es járatok pedig csak Tatabánya és Oroszlány között járnak. Az InterCityk csak Tatabányáig közlekednek és onnan fordulnak vissza Győr, illetve Sopron, Szombathely felé. A köztes szakaszon a már megszokott IC-, S10-es, X10-es, S100-as és S101-es pótlóbuszokat lehet igénybe venni.