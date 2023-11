Fontos nap a mai a nyugdíjasoknak + videó

Péntektől érkezik az emelt összegű nyugdíj mintegy 2,5 millió nyugdíjasnak – jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében pénteken.

Hangsúlyozta: a kormány teljesíti az ígéretét, a szankciós infláció ellenére is megőrzi a nyugdíjak értékét, a januári 15 százalékos emelést követően újabb 3,5 százalékponttal emelik a nyugdíjakat januárig visszamenőleg. Így novemberben átlagosan 78 ezer forinttal többet kapnak a nyugdíjasok. Az emelt nyugdíjak kifizetéséhez szükséges 670 milliárd forintot a költségvetés maradéktalanul biztosítja − jelentette ki Varga Mihály. Hozzátette: azon dolgoznak, hogy továbbra is megőrizzék a nyugdíjak értékét, ezért januárban újabb hat százalékkal emelik az ellátásokat, februárban pedig a 13. havi nyugdíjat is kifizetik.

Idős honfitársaink továbbra is számíthatnak a kormányra

− mondta a pénzügyminiszter. Szentkirályi Alexandra a tegnapi Kormányinfón elmondta, a posta hamarosan elkezdi kiküldeni a kiegészítő nyugdíjemelést, amely pénteken érkezik. Akinek a postás hozza, az tizedike után számíthat rá. A kiegészítést januárig visszamenőleg fizetik ki. – A kifizetés 2,5 millió embert érint. Erre 190 milliárd forintot fordít a kormány. Ez 6500 forintot jelent havi szinten, éves szinten pedig a tizenharmadik havi nyugdíjjal együtt 85 ezer forintot jelent átlagosan – fogalmazott. Mint mondta, januárban újra emelni fogják a nyugdíjakat, ezúttal hat százalékkal, illetve a tizenharmadik havi megemelt nyugdíjjal is számolhatnak az idősek.

– Arról is szeretném biztosítani az időseket, hogy januárban ismét emelni fogjuk a nyugdíjakat, újabb hat százalékkal, mert ennyire becsüljük előre a jövő évi inflációt – mondta a kormányszóvivő a Facebook-bejegyzésében.

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán megosztott videójában kijelentette: a kormány tisztában van azzal, hogy a nyugdíjasoknak különösen fontosak a rezsidíjak és az élelmiszerárak, ezért a kabinet kitart a rezsicsökkentés mellett, még akkor is, ha Brüsszel ezt el akarja törölni. Az élelmiszerárakat pedig az online árfigyelővel vették célba, és a multikat a kormány rávette az élelmiszerárak csökkentésére – mondta.