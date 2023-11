Karácsony Gergely döntése miatt több fővárosi útfelújítás is elmaradt az utóbbi években

A portál birtokába került listán a rögzített vagy megrendelt felújítások száma ezek tekintetében a következő: XVI. kerület: 35, XVII. kerület: 133, XXI. kerület: 39, XXIII. kerület: 46 felújítás. Ezzel szemben például a baloldali vezetésű kerületek így néznek ki: II. kerület: 64, XI. kerület: 187, XIV. kerület: 172, XVIII. kerület: 148 megrendelés.

Ezek alapján úgy tűnik, hogy a baloldali kerületekre valóban nagyobb figyelmet fordít a városvezetés és a Budapest Közút Zrt., mint a „fideszesekre”. Ezt bizonyítja az is, hogy a kormánynak is be kellett avatkoznia. A kabinet eddig 8,7 milliárd forintot biztosított a budapesti kerületeknek a főváros által el nem végzett, de rendkívül szükséges útfelújítások átvállalására – derült ki egy szeptemberi sajtóközleményből.

Érdemes még kitérni arra, hogy a szivárványkoalíció fővárosi térfoglalása után – természetesen – a Budapest Közút felügyelő bizottságának összetétele is megváltozott.

A testület élére 2019-ben Kemény Ádám került, aki a Demokratikus Koalíció parlamenti szakértője és a párt jelöltje volt a 2021-es ellenzéki előválasztáson, Pest megye 7-es számú választókerületben. A grémium tagja többek között Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület szocialista, majd Gyurcsány-párti polgármestere és a momentumos Jármi László.

Borítókép: Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc (Fotó: Kurucz Árpád)