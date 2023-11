Láthatunk még idehaza sarki fényt, de azért van itt néhány megválaszolatlan kérdés

A szakkörvezető beszélt arról is, hogy Magyarországról a legtöbbször vöröses színű északi fényt lehet látni az északi horizont környékén, bár általában zöldes, sárgás színű szokott lenni, de előfordulhat kék-, illetve ibolyaszínű jelenés is. Mindez több dolog függvénye is lehet, például hogy éppen milyen erős, illetve intenzív a töltött részecskék áramlása. Fontos szempont az is, hogy mennyire jutnak mélyre a földi mágneses mezőben.

– Minél mélyebbre, annál változatosabb és színpompásabb a sarki fény – részletezte a szakértő.

Érdekesség, hogy az északi fény megjelenését nem lehet pontosan előre jelezni, csak valószínűsíteni, tehát az egyelőre kérdéses, hogy mikor történhet meg újra a csoda idehaza, még akkor sem, ha folyamatosan figyelik műholdakkal a Nap tevékenységét.