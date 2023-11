Lovasrendőrök lepték el a magyar erdőket

Az illegális erdei tevékenységek – természeti környezetet károsító terepmotorozás, orv- és jogosulatlan vadászatok, hulladéklerakás, illegális fakitermelés – ellen indított akciósorozatot a Vérteserdő Zrt., a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, a területileg illetékes rendőrkapitányságok és a közlekedési hatóság a társaság által vagyonkezelt erdőkben.

A rendőrség tájékoztatás szerint az összehangolt ellenőrzés-sorozat 2023 júniusában vette kezdetét, és a mai napig tart. Mint fogalmaztak, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak az erdőgazdasággal és az erdészeti hatósággal hosszú évekre visszanyúlik az együttműködése. A jövőben is fontosnak tartják a folyamatos konzultációt, a közös fellépéseket.

Az akciósorozat részeként kiemelten ellenőrzik a turistautakat, a földutakat, az erdőterületre bejutási pontokat.

A szankcionálás módja széles körű. – A tetten ért elkövetőkre a cselekmény súlyától függően bírság szabható ki, de szabálysértési vagy büntetőeljárás is indítható ellenük – olvasható a közleményben.

A rendőrség munkatársai speciális elektromos meghajtású motorokkal is dolgoznak (Fotó: Police.hu)

Jelezték, a közös szolgálatba ezúttal a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság egyenruhásai mellett a Készenléti Rendőrség munkatársai is bekapcsolódtak, akik

speciális elektromos meghajtású motorkerékpárokkal, valamint lovakkal teljesítettek szolgálatot a területen.

Azért volt nagy jelentősége, hogy a Készenléti Rendőrség járőrei is bekapcsolódtak az akcióba, mert mind a hangtalan motorosok, mind a lovasok az erdőben olyan helyekre is be tudtak menni, amit autókkal egyáltalán nem, míg gyalogosan csak időigényesen tudtak volna megközelíteni a helyi rendőrök.

Borítókép: A rendőrség akcióban (Fotó: Police.hu)