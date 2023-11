Másfél milliárd forintból épített a kormány tanuszodát Budakeszin

– Nagy nap ez Budakeszi és Buda környéki régió életében – kezdte beszédét Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára, Pest vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője a Hargitay András Tanuszoda átadásán Budakeszin.

Mint mondta: amikor a térség országgyűlési képviselőjévé választották, egy feladatot határozott meg, a Budakeszi és a Buda környéki emberek élete a lehető legjobb, legkényelmesebb, legkomfortosabb legyen.

Átadták a tanuszodát Budakeszin. Fotó: Budakeszi Hírmondó

– Ezzel a tanuszodával teszünk ma egy nagy lépést előre. Tanuszodát azért építünk, mert a gyermek az első. A gyermekeinknek és unokáinknak legyen lehetősége megtanulni úszni – hangsúlyozta az úszás lehetőség fontosságát Budakeszi országgyűlési képviselője, aki saját maga is budakeszi lakos, ám beszédében visszaemlékezett arra, amikor gyermekként Baján Hosszú Katinka nagyapjától tanult meg úszni. Mind mondta, ígéretet kapott arra, hogy jövő szeptemberben a tanuszoda bekerül az Úszó Nemzet Programba.

Kiemelte: lehet, hogy innen Budakesziről indulnak majd el a jövő bajnokai. Legyen szó úszásról vagy vízilabdáról.

– Ezt az uszodát a magyar kormány másfél milliárd forintból építette, finanszírozta. Joggal mondhatnánk azt, hogy másfél milliárd forintból lett egy uszoda Budakeszin, akkor minden rendben van. Semmi sincs rendben. Sajnos. Ezt az uszodát egy roppant nehéz válságokkal teli időszakban építettük, mégis sikerült megépíteni, ezért még nagyobb az értéke – hangsúlyozta ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára. Úgy fogalmazott: ha béke lenne a szomszédunkban, akkor száz- és ezermilliárd forintos az a nagyságrenddel, amellyel többet lehetne fordítani az ország fejlesztésére, ezért van szükség békére, és ezért képviseli ezt a magyar kormány.

Menczer Tamás beszédében megjegyezte: Lázár János építési és közlekedési miniszternek van egy piros tolla, amivel pipát és mínuszjelet tesz. A térség országgyűlési képviselője köszönetet mondott Lázár Jánosnak azért, hogy a tanuszoda a pipa rubrikába került.

Lázár János tárcavezető az ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából köszöntötte Budakeszi lakóit, és arról beszélt, 2011-ben hirdette meg az oktatási és egészségügyi kormányzat a mindennapos testnevelés intézményét azzal a céllal, hogy egészségesebb legyen a következő generáció, és ennek jegyében született meg ez az új uszoda is. A most Budakeszin megnyílttal együtt eddig mintegy hatvan tanuszodát és mintegy kilencven tornatermet, tornacsarnokot adtak át Magyarországon az iskolai mozgás feltételeinek megteremtéséhez – ismertette a miniszter, hozzátéve, a programot folytatják, mert azt akarják, hogy minden járási, komolyabb lokális központban legyen tanuszoda, tornaterem, és tornacsarnok. Lázár János elmondta azt is, hogy a Hargitay András Tanuszoda fenntartását a kormány finanszírozza, és ez mintegy kilencen millió forintnyi éves megtakarítást jelent Budakeszinek.

A miniszter beszélt az agglomerációs közlekedésről is.

Célként határozta meg, hogy a következő években a Budapestet körbevevő teljes HÉV-hálózat újraépítésével, a Budapestnek nyújtott támogatás révén a tömegközlekedés modernizációjával, valamint az M1-es hatsávosításával, az M100-as megépítésével, az autópályákra és a fővárosba vezető utak javításával, buszsávok kiépítésével megkönnyítsék a régió életét.

– Ez nagyon nagy adósságunk, és bődületes költségekről van szó – mondta Lázár János, ismertetve, hogy az M100-as Esztergomig 400 milliárd forintba kerülne, az M1-es hatsávosítása Győrig pedig 750 milliárdba. A miniszter kijelentette: készen állnak arra, hogy Magyarország következő tízéves közút- és gyorsforgalmi út fejlesztési programját úgy valósítsák meg, hogy az agglomeráció számára könnyebb és élhetőbb legyen a vidék.

Győri Ottilia (Fidesz-KDNP), Budakeszi polgármestere felidézte, 2017-ben beszélt Orbán Viktornak arról, hogy a budakesziek nagy közös álma egy uszoda. – A közös álmunk most valóra vált, a közösségünk számára ez egy nagyon nagy nap. Számunkra rendkívüli dolog, ami most itt történik – mondta.

Hargitay András olimpiai bronzérmes, háromszoros világ- és Európa-bajnok úszó nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy róla nevezték el az uszodát.

Az átadáson elhangzott, a tanuszoda építéséről 2020-ban döntött a kormány, a mintegy másfél milliárd forintos állami beruházáshoz a település önkormányzata biztosított építési telket. Az uszodának van egy 25-ször 15 méter, 190 centiméter mély, hat pályasávos úszómedencéje, valamint egy tízszer hat méter, nyolcvan centiméter mély kisebb tanmedencéje. Az akadálymentes uszodánál parkolót is kialakítottak, önkormányzati finanszírozással szaunák is működnek majd az épületben. A létesítmény egyaránt alkalmas az iskolai és óvodai úszásoktatásra, és az oktatási időn kívül a település lakosai, valamint a versenysportolók is igénybe vehetik a szolgáltatásait.

Az uszoda terheléses próbaüzeme szerdán kezdődik, a próbaüzem idején az előre egyeztetett csoportok mellett a lakosság is használhatja a létesítményt.

Borítókép: Hargitay András tanuszoda Budakeszin (Fotó: Magyar Nemzet)