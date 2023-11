Novák Katalin: Nincs értelme klímaváltozással foglalkozni, ha nem születnek gyermekek +videó

– Ha megkérdeznénk a fiatalokat szerte Európában arról, hogy mi a legfőbb aggodalmuk, sok országban azt mondanák, hogy a klímaváltozás. Ami szerintem jogos és érthető – szögezte le a kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videójában. Az Egmont Intézet eseményén Novák Katalin rámutatott:

azonban az aggodalomra ad okot, ha ez egyben azzal jár, hogy a fiataloknak azt mondják, ne vállaljanak gyermeket az éghajlatváltozás veszélye miatt,

hogy a klímaváltozás kezelésének legjobb módja, ha nem vállalnak gyermeket, mert a gyermek ökológiai lábnyoma nagy. Akkor a legrosszabbat tesszük, amit tehetünk – fogalmazott.

Az államfő szerint a demográfia kérdése éppúgy az elsők között van, mint a klímaváltozásé.

A kettő nagyon szorosan összefügg egymással, mert nincs értelme klímaváltozással foglalkozni, ha nem lesznek új nemzedékek.

– mutatott rá Novák Katalin, majd kifejtette: ha már lesznek új nemzedékek, a mi célunk, hogy a bolygónkat úgy adjuk át nekik, ahogy mi is kaptuk. – Szerintem ennek a kettőnek kéz a kézben kell járnia egymással. Ez az oka annak is, hogy nemcsak a klímaváltozást, hanem a demográfiai kihívások kérdését is a prioritások között kell kezelnünk – magyarázta.