Nyílt levél a nácizmust kiáltó Alföldinek

– Végtelenül ízléstelen tahóságnak tartom, hogy a Nemzeti Színház volt igazgatója az RTL-nek adott nyilatkozatában – mit is nem adna azért, hogyha ez a ,,volt” szócska hiányozhatna a nyitó mondatomból –

egy sajnálatos és elfogadhatatlan történelmi gyalázat esetleges visszatérésének rémével taknyolja össze a kormányzatot és a mögötte álló milliókat, így személyesen engem is

– írta „Levélke Alföldi Róbertnek és az ő történelmi ismereteinek” című nyílt levelében Bognár Zsolt színész Alföldi Róbertnek, aki a napokban, lenácizva Magyarországot, azt mondta, ez egy olyan ország, ahol a melegeket befóliázzák, betiltják, a nácikat meg nem.

Miként az a Magyar Nemzet is megírta, Alföldi L. Simon László távozása kapcsán fogalmazott úgy, hogy „ezek a dolgok, maga a törvény is, meg ahogy most így az embereket hergelik, nagyon rossz időket idéznek.

Mondhatunk kommunista időket, de mondhatunk nagyon durván náci időket, s várom, hogy mikor szednek össze minket, s mit kell viselnünk, mert ez a történelemben mindig így indult a normalitásra hivatkozva.”

A fentiekre Bognár Zsolt azt írta levelében, a közélet színpadán a másságukat vallók többsége önszántából tárulkozik a világ elé. – Mi, konzervatívok, közéjük értve magamat is, tudomásom szerint nem coming-outoltunk olyannal a nyilvánosság előtt, hogy nácik lennénk. Éppen ezért,

ha megkérhetlek, még áthallásosan se öltöztess bennünket olyan szellemi egyenruhába, amit soha nem hordanánk.

Az általad sejtetett vészkorszak újjáéledése esetén a magam részéről elsők között lennék, aki védelmedre kelne, és nem volnék egyedül, hidd el. Ezért csak óvatosan az általánosításaiddal – fogalmazott a színész.