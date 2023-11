Alföldi már megint retteg. Vár valamire. Egyenesen sóvárog azért, hogy jöjjön végre valaki, és szedje össze, vigye már el, kínozza meg, mert így közel negyedszázados rettegése kezd üres ripacskodássá válni. Ez pedig hogy’ néz ki egy ilyen tehetséges színész-rendező pedigréjén. Alföldi kicsit szomorú is, hiszen jól tudja, hiába vár. Mint ahogy nem érdekelte a kutyát sem rettegése az elmúlt huszonöt évben, és nem szedték össze, nem vitték el, nem kínozták, úgy most sem fogja ezt tenni vele senki. Sebaj Robi, a teljesítési igazoláson nem kell majd feltüntetni, igazat rettegtél-e vagy rémhíreket terjesztettél, a fizetséged meglesz. De vigyázz, mert elszámolnod neked is a Jóisten előtt kell majd!