Véget érhet a Gyurcsány-korszak az orvosi kamara vezetésében

Államtitkár Gyurcsány kormányában

Ezzel gyakorlatilag Kincses beismerte, hogy a MOK élén végzett tevékenysége politikai célokat szolgált, de ezzel semmi újat nem mondott, hiszen amióta Gyurcsány egykori államtitkára vezette a kamarát, a köztestület a DK-szócsövévé vált.

Kincses Gyula, a nyugdíjas fül-orr-gégész régóta politizál, igazán ismert azonban a vizitdíj bevezetése miatt lett, ő volt ugyanis a Gyurcsány-kormány egészségügyi államtitkára 2007-ben, a díj bevezetésekor.

A lépés azért váltott ki nagy ellenkezést, mert Gyurcsány Ferenc a 2006-os választási kampányban azt hangoztatta, hogy nem készülnek vizitdíjat szedni a háziorvosi vizsgálatoknál, egy évvel később mégis bevezették a sarcot.

Kincses Gyula egyébként utólag is vállalta a vizitdíjat és a kórházi napidíjat is, szerinte ez egy akkori nagy reformcsomag fontos része lett volna. Egy évvel a díjak bevezetése után Kincses mégis távozott a Gyurcsány-kormányból, és nem is tért vissza a politikai életbe egészen 2019-ig.

Gyurcsány Ferenc kormányában volt államtitkár a távozó MOK-elnök (Fotó: Kovács Attila)

Hitelességi deficit

Négy éve egy jól beazonosítható baloldali kötődésű orvoscsoport jelöltjeként választották meg a MOK élére.

Kincses Gyulát és a kamara elnökségét Orbán Viktor miniszterelnök is fogadta 2020-ban, a kormány döntött a hálapénz eltörléséről és az orvosbérek eddig soha nem látott mértékű emeléséről. Figyelemre méltó egyébként, hogy az ügyeleti rendszer átalakítása is a MOK programjának része volt, később, idén februárban viszont már ez ellen tiltakoztak.

A MOK elnökének hiteltelenségét és megbízhatatlanságát példázza az is, hogy az egészségügyi törvénycsomag előkészítése során a múlt évi Belügyminisztériumban felsővezetőkkel folytatott személyes egyeztetéseket követően utólag jelezte, hogy ő magánemberként vett részt a megbeszéléseken, nem mint a kamara elnöke.