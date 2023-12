A beteg is büntethető, aki hálapénzt adott az ismert nógrádi orvosnak

Évekre börtönbe kerülhet a nógrádi orvos és asszisztense, akik hálapénzt fogadtak el a salgótarjáni kórházban. Az eset körülményei – a nyomozás érdekei miatt – egyelőre nem ismertek, de a hatályos jogszabályok szerint akár az őket megvesztegető beteg is büntethető lehet.

A nógrádi orvosra hálapénzt elfogadásáért csaptak le a rendőrök a salgótarjáni kórházban. Az üggyel kapcsolatban a Nógrád vármegyei hírportál megkereste a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, ahol megerősítették az értesülést. Közölték: a folyamatban lévő büntetőeljárásban vesztegetés elfogadása miatt december 7-én állítottak elő egy orvost az egyik Nógrád vármegyei kórházból. A nyomozás érdekeire való tekintettel az üggyel kapcsolatban további információkat egyelőre nem hoznak nyilvánosságra.

A hálapénz elfogadása és adása is súlyos bűncselekmény.

A Nógrád vármegyei hírportál azt írja, hogy a Das.hu jogvédelmi portál éppen néhány hete foglalkozott a témával. Azt írták: „Azok az orvosok és egészségügyi dolgozók, akik hálapénzt elfogadnak, és ezért megszegik hivatali kötelességüket, komoly büntetésekre számíthatnak. A hálapénz elfogadása jogtalan előnyt jelent, vagy legalábbis annak ígéretét, és ezt tekintik vesztegetésnek az egészségügyi szektorban. […] A szigorú jogszabályi rendelkezések célja, hogy az egészségügyi szolgáltatások tisztaságát és integritását megőrizzék, és a jogszabályok ebben a tekintetben szigorú iránymutatásokat adnak. […] Az egészségügyi szektor tisztasága és hitelessége alapvető fontosságú a betegek biztonsága és az orvosi etika szempontjából is.”

A jogi szakértő arra is kitért, hogy

a bíróságok nagyon komoly büntetést szabhatnak ki az ilyen korrupciós bűncselekmények esetén.

Az elkövetőket gyakran azonnal letartóztatják, egyrészt azért, hogy megakadályozzák a szökését vagy az eljárás befolyásolását, másrészt pedig azért, mert a büntetési tételek nagyon súlyosak lehetnek – tájékoztat a hírportál.

Hazánkban 2021. január 1-jétől büntetendő a hálapénz elfogadása és annak átadása is. A cikkben azt is írták: „Készpénz elfogadása az orvos részéről akkor is büntetendő, ha azt nem előzi meg az előny ígérete.” A szakértő ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a beteg is bűncselekményt követ el: egészségügyi vesztegetésért kell felelnie, amelynek büntetési tétele egy évig terjedő szabadságvesztés – figyelmeztetnek.

Nógrád vármegyei hírportál arra is felhívja a figyelmet, hogy ez nem egy kivételes eset. November végén hálapénz miatt vitt el a rendőrség egy nyíregyházi főorvost. A letartóztatásról videót is közöltek. Mint kiderült, a 60 éves főorvos és az 59 éves asszisztens több alkalommal fogadtak el betegektől, illetve azok hozzátartozóitól hálapénzt a kórházban nyújtott egészségügyi ellátásért.