Az új csok az egész országban igényelhető

Az ország egész területén igényelhető a csok plusz, az akár ötvenmillió forintos, maximum háromszázalékos kamatú, államilag támogatott hitel. Az új otthonteremtési program kedvezményes hitelkonstrukciója január 1-jétől érhető el – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a közszolgálati televízióban. Hornung Ágnes közölte: a segítséget a bővülő családok tudják igénybe venni, amelyek további gyermeket vállalnak.

A hitel összege a meglévő, illetve a vállalt gyermekek számától függően változik: 15, harminc- vagy ötvenmillió forintot vehetnek igénybe az első közös otthon megszerzésére, nagyobb ingatlanba költözésre vagy a meglévő bővítésére

– ismertette az államtitkár, hozzátéve: az első közös otthon megszerzésénél maximum nyolcvanmillió forintig vásárolható ingatlan, nagyobb ingatlanba költözésnél 150 millió forint az értékhatár, a konstrukció mindkét esetben illetékmentes.

A támogatási forma az anya 41 éves kora betöltéséig igényelhető, de két évig az ennél idősebb édesanyák is igényelhetik, ha igazolják a 12 hetes várandósságot.

– A babaváró hitel összege is emelkedik, ennél harminc év lesz a korhatár, de itt is lesz egyéves moratórium: 2024. december 31-ig a 41 éves édesanyák is igényelhetik, ha a 12 hetes várandósságot igazolják. A szintén államilag támogatott hitel összege legfeljebb 11 millió, és három hónap múlva szabad felhasználásúvá válik – hangsúlyozta Hornung Ágnes.