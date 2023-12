Közvetlen kapcsolat van Karácsony embere és Soros között?

Mint írják, az elmúlt időszak egyik fő kérdése volt, hogy az A4D civil szervezeteken keresztül finanszírozta-e a hazai baloldal országgyűlési választási kampányát több mint négymilliárd forint értékben. A portál felidézi: akkor buktak le, amikor idén június végén nyilvánossá vált az a Nemzeti Információs Központ által készített elemzés, amelyben teljes egészében felfedték az Amerikából és Svájcból érkezett, a magyar választási kampányra szánt külföldi pénzek útját.

A dokumentumok alapján kijelenthető, hogy durva beavatkozás történt hazánk belügyeibe, amelyben kulcsszerepet játszott az A4D is.

Az A4D 3,176 milliárd forintot utalt Magyarországra, egy svájci alapítványtól pedig további kilencszázmillió forint érkezett az Oraculum 2020 Kft.-hez, a DatAdathoz és más szereplőkhöz. Az egész ügyben közvetetten érintett Karácsony Gergely 99 Mozgalma is. Az A4D weboldalán fellelhető beszámoló szerint az amerikai egyesület az anyagi forrásainak nyolcvan százalékát Magyarországra utalta. Ráadásul a kampányidőszakban. Saját bevallásuk szerint 2022-ben a szervezet 11,2 millió dollárnyi adományt osztott szét, és ebből 8,8 millió dollár érkezett magyarországi szereplőkhöz.

Fotó: Tűzfalcsoport

A fenti diagramon is jól látható, hogy valójában az egész A4D Magyarországra fókuszált. Az ő igazi műveleti területük hazánk volt. A következőképpen oszlanak meg a támogatások:

• A Közélet Iskolája -15 ezer dollárban részesült,

• Nyomtass Te Is! mozgalom 55 ezer dollárt kapott,

• Márki-Zay Péter mozgalma 5,139 millió dollárt kapott,

• Helyi Covid- és LMBTQ-referendum-kampányra pedig 3,191 millió dollárt költöttek el.

Ez az utolsó tétel a legsejtelmesebb, hiszen lényegében Korányiék a beszámolójukban nem nevezik meg a konkrét szervezetet, amelynek utalták a hárommillió dollárt.

Soros szervezeteinek finanszírozása

Mint a portál kifejti: Korányiék 2024-re még nagyobb fokozatra kapcsolnak, és egyenesen Soros György európai szervezeteinek finanszírozását vették át. A szlovák parlamenti választások előtt ugyanis bejelentették, hogy támogatják a pozsonyi székhelyű Nyílt Társadalomért Alapítványt és négy másik liberális szervezetet. Korányi Dávid minderről egy nyilatkozatot is közzétett.

A közelgő szlovákiai választás tétje nagy: az ország demokratikus útja és transzatlanti irányultsága is veszélyben van.

„Az A4D büszke arra, hogy támogatja a párton kívüli civil társadalmat, amelyek keményen dolgoznak a demokratikus részvétel kiterjesztése érdekében, különös tekintettel a fiatalokra és a nőkre.” Arról is írt, hogy céljuk visszaszorítani a hamis, félelmet keltő és megosztó politikai narratívákat. Így kapott amerikai támogatást a szlovák Soros Alapítvány is. A jelenség már csak azért is érdekes, mert eddig nem volt arra példa, hogy ennyire nyíltan vállalják Korányiék és vele együtt Karácsonyék, hogy egy követ fújnak Sorossal. Egész eddig ennyire egyértelmű kapcsolat a két szereplő között nem volt kimutatható. Lengyelországban is pont a választások előtt kezdtek el szervezeteket támogatni De az is elég árulkodó, hogy a Korányi-féle A4D a lengyel választások előtt 12 lengyel civil szervezet is megtámogatott, amelyek kivétel nélkül mind a liberális politikai erőket támogatták.

Belügyekbe való beavatkozás

Az A4D weboldalán közzétett lista szerint mind a szlovák, mind a lengyel hálózatot közvetlenül a választási kampány előtt kezdték el pénzelni, ami arra enged következtetni a Tűzfalcsoport szerint, hogy céljuk a fenti országok belügyeibe való beavatkozás volt. Korányi Dávidék és Soros Györgyék ténykedése Közép- és Kelet-Európában nem új keletű.

A portál szerint Amerikából folyamatosan átszervezik, bővítik, elrejtik azokat a donorokat, akik aktívan beavatkoznak választások előtt egy-egy ország belügyeibe.

Ahogy Magyarországon 2022-ben, úgy 2023-ban Szlovákiában és Lengyelországban is aktívan és tevékenyen részt vettek egyes politikai szervezetek oldalán. Továbbra sem tudni, hogy az A4D-nek és Korányinak honnan van annyi pénze, hogy ilyen komoly geopolitikai természetű régiókban ekkora volumenű műveletet tudjanak végrehajtani. Egy biztos, Soros alaposan átszervezi a hálózatát, erre már több jel is mutat, azt viszont egyelőre nem tudni, hogy Karácsony Gergely emberére továbbra is a kijárófiú szerep hárul vagy a közelgő önkormányzati választási kampányban újra aktivizálják, és fontos feladattal bízzák meg.

Borítókép: Korányi Dávid (balra), Karácsony Gergely korábbi tanácsadója, a baloldalhoz köthető dollárbotrány egyik kulcsembere (Forrás: Facebook)