Majka díszpolgári címet kap

A népszerű előadót és műsorvezetőt, Majoros Pétert a beceneve mellett Ózdi Hősnek is hívják. Ez arra vezethető vissza, hogy bő két évtizede az egykori kohászvárosból indult a pályája, melynek első állomása a Való Világ című realityshow volt. Akkor derült ki, hogy a zenéléshez is van érzéke. Hamarosan megismerte a nevét a szakma, a slágereken keresztül pedig a szélesebb közvélemény is. Majka jelenleg az ország egyik legnépszerűbb előadója, és nemsokára szülővárosának díszpolgára lesz. Az átadóünnepséget pénteken este tartják a Tiszti Casinóban – írja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Hírportál.

Számomra díjakat kapni mindig jó érzés, mert valamilyen szinten visszaigazolja mindazt a munkát, amit az elmúlt évtizedek alatt elvégeztem. Abban viszont van valami különleges, ha azon a helyen gondolnak az emberre, ahol született, ahonnan származik. Hosszú ideje nem élek már Ózdon, de a város és az emberek mindig megmaradtak a szívemben. Úgy látszik, hogy ez fordítva is igaz, mert rám gondoltak a város legrangosabb elismerése kapcsán

– mondta a lapnak Majoros Péter, aki a távolság ellenére is ápolja a korábbi kapcsolatait. A szülei már nem élnek, de a családból többen is Ózdon maradtak, és a fiatalkori barátokkal is gyakran beszél, találkozik.

Az ember az évek, évtizedek múlásával nyilván változik, a természete viszont ugyanaz marad. Az ismertség ellenére én megmaradtam annak a közvetlen srácnak, aki egykoron voltam

– folytatta az előadó. Hozzátette: