Még az elítéltek is havat lapátolnak, sőt, felajánlották az önkormányzatoknak a segítségüket

A tegnap délután óta fokozódó hóhelyzetben a börtönök előtti járdákon és parkolókban is szükségesség vált a hó eltakarítása: a főváros mellett Vácon, Márianosztrán, Miskolcon, Kaposváron, Sátoraljaújhelyen, Kecskeméten, Baracskán és Pálhalmán is több tucat rab végezte, vagy végezi jelenleg is munkálatokat – közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, kiemelve, hogy

a büntetés-végrehajtási szervezet folyamatosan figyelemmel kíséri az időjárási körülményeket és amennyiben a továbbiakban is jelentős mennyiségű hó esik, akkor az intézetek felkészülten várják az esetleges önkormányzati megkereséséket.

Az elítélteknek is jót tesz, ha a közösséget szolgálják egy-egy munka során Fotó: BvOP

– Az elmúlt években számos esetben fordult elő, hogy a közterületek megtakarításában a fogvatartottak munkájára is igényt tartottak. A nagyrészt jóvátétel, vagy munkáltatás során megvalósuló jégtörés, utcaseprés és hóeltolás amellett, hogy a társadalom számára hasznos tevékenység, segít a fogvatartottak társadalomba történő visszailleszkedésének folyamatában – hívták fel a figyelmet.

A szervezet emlékeztetett, minden hazai intézetnek van jóvátételi programja, amelynek keretében elsősorban közintézményeknek – iskoláknak, óvodáknak, kórházaknak, bíróságoknak, idősek otthonának – igyekeznek munkájukkal segíteni az arra önként vállalkozó elítéltek: takarítanak, tereprendeznek, felújítanak, vagy éppen havat takarítanak, mikor mire van szükség.