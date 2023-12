Megható találkozások: több ezer honvédségi nyugdíjashoz, egykori katonához és hadiözvegyhez látogatott el a Magyar Honvédség

A Magyar Honvédelem családjában mintegy 27 ezer nyugállományú katonáról, honvédségi nyugdíjasról, vagyis akik civilként dolgoztak a honvédségnél, hadiözvegyekről, árvákról, egykor balesetet szenvedett hadkötelesekről és rehabilitált katonákról gondoskodnak, ennek része a személyes kapcsolattartás is. Idén novemberig több mint ötezer ilyen látogatásuk volt országszerte – számolt be a közösségi oldalán az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnoksága.

Mészáros Károly humángondoskodási főtiszt felidézte, ezek a találkozások sokat jelentenek neki és az időseknek is. – 2019-ben a 103. születésnapján látogattam meg az akkor legidősebb ludovikást, Koós Ottó rehabilitált alezredest. Idén is nagy élmény volt, amikor tavasszal meglátogattuk a 100. születésnapját ünneplő honvédségi nyugdíjasunkat, özvegy Babér Józsefnét itt, Budapesten. Tényleg feltöltődik az ember ezekből a látogatásokból – fogalmazott.

Durgó Tamás alezredes köszönti a nyugdíjasokat Forrás: Facebook

Arra is kitért, hogy idén is elindították telefonos adventi akciójukat. Emlékeztetett, a koronavírus-járvány idején nem volt lehetőség a személyes látogatásokra, de fontosnak tartották a kapcsolattartást, mert éppen az idősebb korosztálynál a legnagyobb az elmagányosodás veszélye.

Két év alatt, 2020–21-ben körülbelül húszezer telefonos beszélgetésük volt, több alkalommal ők értesítették a szociális ellátókat, ha valaki hozzátartozók hiányában ellátatlanul maradt.

– A látogatásokhoz hasonlóan a hívásokat is nagy örömmel fogadták az érintettek, és volt, aki külön kérte, hogy gyakrabban keressék. Sok esetben gyakorlati segítséget is tudnak nyújtani, volt, hogy egy hívás során indult el a segélykérelmezési folyamat – jegyezte meg, kiemelve, hogy a mostani telefonos akcióban is kiemelt figyelmet fordítanak az egyedülálló idősekre. – Mint minden évben, idén is próbálunk egy kis mosolyt csalni az arcokra, ha valaki szeretné, hogy felhívják az adventi telefonos akcióban, jelezheti ezt a humángondoskodási ügyfélszolgálatokon – tette hozzá.

A 100 éves Babér Józsefné köszöntésén Mészáros Károly őrnagy Fotó: Facebook

A humángondoskodási főtiszt a Magyar Honvédség szociális gondoskodási rendszerét egyedülállónak nevezte. – Ha valaki olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, hogy sem maga, sem a család nem tudja megoldani a problémát, ott a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium próbál segíteni.

A segélykérelmeket a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítványa bírálja el, amely az éves keretösszegen felül egyéni adományozók felajánlásaiból is gazdálkodhat, ebben az évben már csaknem negyvenmillió forinttal segítettek több mint ezer embernek.

Rendkívüli élethelyzetekben további segítséget kínál a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára által adható támogatás – sorolta.

A kegyeleti végtisztességhez is megadnak mindenfajta támogatást, beleértve a méltó búcsúztatást és a jelentős hozzájárulást a kegyeleti költségekhez. Az elhunyt katonákat megilleti a katonai tiszteletadással történő temetés, a kegyeleti támogatás, amely fedezi a temetési költségek jelentős részét. A honvédségi nyugdíjasokat – akiknek legalább húsz év honvédelmi munkaviszonyuk volt – szintén megilleti a kegyeleti támogatás, továbbá a tábori lelkészet által történő búcsúztatás.

Az özvegyeket, az árvákat is segíti a honvédség például egészségügyi ellátással, rekreációs és segélyezési lehetőségekkel. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség idén is megrendezi az árvák karácsonyát, ahol a szolgálatuk során életüket vesztett, hazájukért életüket áldozó katonák gyermekeivel és hozzátartozóikkal a család ünnepén a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke töltenek együtt egy délelőttöt. A rendezvényre a Magyar Honvédség főparancsnoka, Novák Katalin köztársági elnök várja a különleges vendégeket a Sándor-palotába.