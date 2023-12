Navracsics Tibor: Fontos, hogy minden eurócent jó helyre kerüljön

Navracsics Tibor úgy véli, ilyen beruházás a bölcsődeépítés, amely a jövőt szolgálja és a település erejét mutatja meg. A miniszter szerint mindez akkor működik, ha a települések vezetői perspektivikus célokat tűznek ki, Hajdúszoboszló pedig ilyen város.

Az elmúlt évtizedben Debrecen és térsége példátlanul dinamikus fejlődést ért el, és ennek része Hajdúszoboszló.

A fürdőváros a turizmusban eddig is élen járt, de mára a gazdaság, a szolgáltatások és a tudomány terén is olyan együttműködést valósított meg a kormánnyal és a régióval, ami egész Magyarország, de akár Európa számára is példát mutat – hangoztatta Navracsics Tibor, megjegyezve, hogy ez teszi erőssé Magyarországot és szolgálja az itt élők életminőségét.

Felívelő pályán Hajdúszoboszló

Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló független polgármestere jelezte: a fejlesztést a Terület- és településfejlesztés operatív program (TOP) pályázatán elnyert több mint 355 millió forint hazai és európai uniós forrásból valósították meg, amivel 26 új bölcsődei férőhely létesült.

Az új tagintézménnyel 116-ra nőtt a bölcsődei helyek száma, de 772 bölcsődés korú kisgyerek van a városban, ezért tovább szeretnék bővíteni a hálózatot – jegyezte meg a városvezető. Hozzátette:

évente 215-250 gyerek születik a városban, ami jelzi, hogy „Hajdúszoboszló élhető város, sokan tervezik itt a jövőjüket”.

Pajna Zoltán (Fidesz–KDNP), a hajdú-bihari közgyűlés elnöke azt mondta, a bölcsődeberuházás fellendült a vármegyében: 32 önkormányzat 36 projektje kapott együttesen 5,8 milliárd forint támogatást, ezzel 480 új bölcsődei helyet létesítettek. A TOP plusz program keretében Hajdúszoboszló eddig már 2,6 milliárd forint támogatásra pályázott – fűzte hozzá.

Bodó Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője a „szándék és a tett kézfogásának” nevezte a hajdúszoboszlói bölcsődeberuházást, és elismeréssel szólt a helyi városfejlesztési törekvésekről.