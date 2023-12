Óriási kihívást jelent a mesterséges intelligencia a médiának

Altorjai Anita a III. Kárpát-medencei magyar médiatalálkozón tartott előadásában rámutatott: ha baj történik a világban – akár háború, járvány vagy természeti katasztrófa –, akkor a hírfogyasztók, a nyilvánosság gyors, megbízható, hiteles, pontos és közérthető információkat szeretne kapni. Ezt a közszolgálatban találják meg.

Altorjai Anita (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A jövő egyik legnagyobb kérdésének azt nevezte, hogy ezt a megbízható tartalmat hogyan állítják elő, milyen hírforrásban bízhat meg a tudósító, és milyen forrásban a hírfogyasztó.

Fikciót látunk, a mesterséges intelligencia által kreált valóságot, vagy tényleg az igazit, a valódit?

– tette fel a kérdést.

Ha a jövő újságírója meg akar felelni a közszolgálatiság kritériumának, akkor mindenekelőtt meg kell őriznie kíváncsiságát. Nemcsak a téma iránt, hanem főként a hírforrás iránt – hangsúlyozta Altorjai Anita. – Ezerféleképpen kell majd ellenőrizni a forrást, mert csak így tudjuk megőrizni a hitelességünket – mondta a vezérigazgató, majd kiemelte: ehhez nemcsak az internet keresőmotorjaival, okoseszközökkel, hanem egymással is beszélgetni kell.

– Az a feladatunk, hogy megőrizzük a közszolgálati újságírás minden értékét egy olyan világban, amikor már nem mindig mi irányítunk

– fogalmazott.

Altorjai Anita kiemelte, a mesterséges intelligencia a fejlődéssel párhuzamosan egzisztenciális kihívást is jelent. Alapjaiban változik meg mindannyiunk élete és vele a média világa: a filmkészítés, a rádiós és televíziós műsorkészítés világa és a fogyasztók világa is. A mesterséges intelligencia alkalmazására nem csupán a piacnak, de az államnak és minden állami szereplőnek fel kell készülnie, stratégiát kell alkotni, a médiában dolgozó vezetőknek és az újságíróknak is.

– Szabályozni kell, és ennek alapja, hogy mindenkinek meg kell tanulni használni azért, hogy legyen beleszólásunk a domináns technika térnyerésébe – közölte a vezérigazgató.