Puszta kézzel fojtotta meg az élettársát, majd beült a moziba szuperhősfilmet nézni

Élettársát ölte meg egy férfi a megalapozott gyanú szerint tavaly áprilisban a XIV. kerületben, miközben a nő kisfia is a lakásban volt. A gyilkosság után az elkövető egy szuperhősös filmre ült be az anyjával, a budapesti nyomozók a moziban fogták el. Az eljárást most fejezték be – írja a rendőrségi portál.

Zuglóban, a lakásában fojtottak meg egy harmincéves nőt tavaly április 3-án. A rendőrséget az áldozat kilencéves fia hívta, aki a bűncselekmény idején a másik szobában volt. A férfit a bejelentéstől számított három órán belül a Budapesti Rendőr-főkapitányság életvédelmi osztály és bűnügyi bevetési osztály nyomozói egy fővárosi moziban fogták el.