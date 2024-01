Rétvári Bence: minden pedagógus jól fog járni a béremeléssel

Kitért arra is, hogy hosszú távon sokkal nagyobb a magyar költségvetés által biztosított fedezet a béremelésben, az uniós forrás abban segít, hogy hamarabb valósul meg ez a béremelés.

Rétvári Bence szerint a baloldal az elmúlt egy-két évet azzal töltötte, hogy próbálta megakadályozni az eu-s források megérkezését, a nagyobb arányú pedagógus-béremelést. Dobrev Klára, Gyöngyösi Márton, Ujhelyi István, Donáth Anna, Cseh Katalin, Rónai Sándor, Ara-Kovács Attila és Molnár Csaba,

akik a baloldal színeiben vannak kint Brüsszelben, hétről hétre újabb és újabb álhírekkel próbálták elgáncsolni a béremelést, de csak ideig-óráig tudták húzni a folyamatot

– fogalmazott az államtitkár. Kijelentette, ez a rendszerváltás óta megvalósuló legnagyobb mértékű béremelés, és garancia van arra, hogy mértéke 2030-ig megőrződik. Rétvári Bence beszélt arról is, hogy soha ennyien nem kerültek még be a pedagógusképzésbe, mint most, és a kormány abban bízik, hogy a béremelés segít fenntartani a magas érdeklődést a pedagóguspálya iránt, valamint abban, hogy akik elkezdik a tanulmányaikat, azok pedagógusként is végeznek és meg is maradnak is a pályán.

Bízunk benne, hogy jó képességű tanárok fogják a gyermekeket oktatni és nevelni, így magas színvonalú lesz az oktatás, ami a gyermekek és a családok érdekét szolgálja

– hangoztatta az államtitkár. Sajnálatát fejezte ki, hogy a baloldali politikusok és a szakszervezetek mindennek az „akadályozásával” foglalkoztak, próbáltak erre az ügyre „rátelepedni”.

Rétvári Bence felidézte, hogy a kormány már az első tüntetés megszervezése előtt döntött az emelés mértékéről. Ha a tüntetések még ezután is folytatódnak, „akkor nyilvánvaló, hogy más, politikai szándékuk volt” – vélte az államtitkár. Azt mondta, a pedagógusok „elsöprő többsége eddig is a gyerekekkel foglalkozott, és nem vitte be a politikát az iskolákba”, csupán két-három százalékuk vett részt az akciókban.