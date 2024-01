Rusvai Miklós a húsevő baktériumról: a fertőzést bárhol el lehet kapni, csak egy seb kell hozzá

A baktérium elkezdi pusztítani a szöveteinket, gyors izomvesztés következhet be, vérmérgezés, szepszis is kialakulhat. „Ilyenkor ez a baktérium különböző méreganyagokat termel, ez pedig a veseműködést teszi tönkre. Súlyos következményei vannak, ha időben nem ismerik fel” – fejtegette Rusvai Miklós. Ha a fertőzést nem kezelik, akár amputációra is szükség lehet, azonban a víruskutató beszélt a pozitívumokról is.

„Magyarországon a fejlett világhoz hasonlóan ha a kezelést megfelelően és időben elkezdik, szerencsére az esetszám alacsony, 10-12, halálozásról 1-2 alkalommal tudunk évente. Vannak évek is, amelyek eltelnek haláleset nélkül” – összegzett Rusvai Miklós.