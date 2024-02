Balog Zoltán megszólalt, titkos szavazáson döntöttek a sorsáról + videó

Azzal folytatta, hogy elutasítanak minden olyan törekvést, amely az egyházat egy olyan ügybe akarja belerángatni, amelyhez semmi köze nincs. – Kegyelmi kérvényekkel egyházunk egyetlen testülete sem foglalkozott és nem is foglalkozik. Én, mint a zsinat lelkészi elnöke és egyben a köztársasági elnök tanácsadó testületének tagja, kötelességemnek tartom egyházunk nyilvánossága előtt válaszolni a vádakra – fűzte hozzá.

Hozzáfűzte, hogy mindenki tudja, hogy Novák Katalinnal régi munka- és jó emberi kapcsolatban van, emellett az is tudható, hogy tizenöt ismert közéleti, tudományos, egyházi és a kultúrát alakító személlyel együtt Balog Zoltán is a tagja volt a köztársasági elnök tanácsadó testületének. – Ha az elnök kérésére bármilyen ügyben állást foglalok, az kizárólag rá tartozik. Akár tévedtem, akár nem. Ez a tanácsadói szerepkörben magától értetődő. Döntéseket ő hoz, szuverenitása megkérdőjelezhetetlen – szögezte le a református püspök és kiemelte, Novák Katalin a nyilvánosság előtt elmondta, amit szükségesnek tartott.

Az általa hozott döntésért ő vállalta a felelősséget

– részletezte, és az is elmondta, hogy tiszteletben tartja azt, ahogy ő ezt az ügyet lezárta, majd felsorolta a szerinte a legfontosabb konkrétumokat a vádakkal kapcsolatban. Eszerint 2016-ban, míg Balog az emberi erőforrások minisztere volt, a bicskei gyermekotthon igazgatója a szakterület felterjesztésére kapott kitüntetést az akkori köztársasági elnök – Áder János – által aláírva. – Amikor gyanú merült fel az igazgató ellen, azonnal felfüggesztettem, vizsgálatot rendeltem el, s a büntetőeljárás végén börtönbe került. Vele én személyesen soha nem találkoztam, kegyelmi kérvényt nem nyújtott be – szögezte le Balog Zoltán.

Kiemelte, hogy az igazgatóhelyettes K. Endre érdekében, akit nem pedofilként ítéltek el,

mások fordultak a köztársasági elnökhöz kegyelmi kérvénnyel.

– Tehát a kérvényt nem én nyújtottam be és nem is terjesztettem fel. Másokkal egyetemben az én véleményemet is kikérték. Az előzetes vélemények és a rá és életére vonatkozó információk alapján egyetértettem azzal, hogy kegyelmet kapjon. Tévedtem és hibáztam. Akitől ezért bocsánatot kell kérnem, attól bocsánatot kértem és kérek. Döntést nem hoztam, a pedofília bűnének egyértelmű elutasítása számomra soha nem képezte vita tárgyát és nem is fogja – fejtegette Balog Zoltán, aki úgy véli,

nem azért kell bocsánatot kérnie, mert egy kegyelmet kérő ember mellé állt, hanem azért, mert ez az ügy a református egyháznak kárt okozott.

– Ezt mélységesen sajnálom, és az enyéimtől, minden reformátustól bocsánatot kérek, bocsássanak meg. De arról, hogy ennek milyen következménye legyen egyházunkban, nem a média, nem az ellenzék, nem a kormány dönt, hanem kizárólag választott egyházi tisztségviselőink. Ezért is köszönöm támogatásukat. Kérjük egyházunk minden tagját és a jóakaratú embereket, hogy ne engedjék a gyűlöletkeltést eluralkodni sem a világban, sem az egyházban, hanem azért imádkozzunk, hogy a békesség és a szeretet uralkodjon közöttünk. Mi abban a kegyelemben bízunk, amit Krisztus készített el minden embernek – zárta mondandóját Balog Zoltán.