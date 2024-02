Dombi Rudolf: csak a kemény munka vezet eredményre

– Olimpiai bajnok sportolóként rengeteg támogatást, biztatást kaptam a pályafutásom alatt. 2012-es olimpiai aranyérmemet ide, a Felhévízi utcába hoztam haza, így a II. kerület mindig is központi helyet foglalt el a szívemben – mondta el lapunknak Dombi Rudolf olimpiai bajnok kajakozó, aki Kökény Rolanddal párban szerzett aranyérmet a Londonban rendezett ötkarikás játékokon. A sportoló úgy döntött a kormánypárt színeiben elindul a II. kerület polgármesteri székért. Dombi Rudolf úgy fogalmazott: úgy érzi, most van itt az ideje, hogy visszaadjon abból a rengeteg támogatásból, amit kapott.

Dombi Rudolf a Fidesz polgármesterjelöltje Fotó: II. kerületi Fidesz Facebook

– A II. kerületért szeretnék dolgozni, mert helyi lakosként tudom, hogy az itt élő emberek megérdemelnek egy valóban fejlődő, sokak számára irányt mutató kerületet. Mi, akik ebben a kerületben élünk, az elmúlt öt évben valódi munka helyett látványpolitizálást tapasztalhatunk. A sportban megtanultam: csak a kemény munka vezet eredményre – mondta el a kajakozó, aki hozzátette: a II. kerület vezetésén nem látja ezt a szemléletet.

– Nem látok kemény munkát, csak látványpolitizálást. Egyre romlik a köztisztaság, egyre rosszabb állapotban vannak az útjaink, járdáink, egyre rosszabb a parkolási helyzet. A kerület nagyívű fejlesztései pedig mind az előző, jobboldali vezetés idején valósultak meg – sorolta a fideszes polgármesterjelölt.

Példaként említette a budai fonódó villamoshálózatot, a Széll Kálmán tér felújítását, a Millenáris-Széllkapu építését és több mint 60 milliárd forint értékű egészségügyi fejlesztést, valamint a Gyarmati Dezső uszoda építését.

– Hatalmas a kontraszt az elmúlt közel öt év és az azt megelőző időszak között. Az egyik oldalon a kerületépítés, a másik oldalon a látványpolitizálás. Most, júniusban kell döntenünk, melyiket választjuk a következő öt évre. Most kell megfordítanunk ezt a rossz trendet, amíg nem késő. Most kell visszatérnünk ahhoz a folyamatos fejlődéshez, amely 2019 előtt jellemezte otthonunkat – tette hozzá Dombi.

A sportoló kiemelte, hogy Budapest egyik legzöldebb, legélhetőbb kerületéről beszélünk, amit megvédeni, fejleszteni közös felelősségük. Mint mondta: őt nem elsősorban a politika vonzza, hanem a tenni akarás az emberekért.

– A köztisztaság, a közlekedési helyzet, a parkolási lehetőségek, az utak és járdák állapota alapjaiban határozza meg közérzetünket. Ezért a közlekedéssel és parkolással kapcsolatos fejlesztések kiemelten fontosak lesznek számomra. Budapest zöld központjaként még nagyobb figyelmet kell fordítanunk a környezetvédelemre, az állatok védelmére és a sportos és egészséges életre is – zárta sorait a II. kerületi polgármesterjelölt.

Sportolók a politikában

Az elmúlt években egyre több sportoló lépett közéleti pályára, tavaly májusban Kammerer Zoltánt, Göd díszpolgárát, a többszörös olimpiai, világ- és Európa-bajnok kajakozót a szavazatok 58,28 százalékával polgármesterré választották Gödön. Kammerer függetlenként indult, ám nem titkoltan őt támogatta a Fidesz–KDNP. A baloldalon is politizált olimpiai bajnok, a vízilabdázó Steinmetz Ádám a korábbi ciklusban a Jobbik országgyűlési képviselője volt, a 2017 júliusában jelentették be, hogy Vona Gábor pártelnök felkérésére a 2018-as választásokon a Jobbik színeiben indult a Somogy megyei marcali választókerületben, bár egyéni körzetében nem választották meg, listáról bejutott a parlamentbe. Mindez 2022-ben már nem sikerült neki.

Borítókép: Dombi Rudolf (Fotó: II. kerületi Fidesz)