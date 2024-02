„A szülők legszebb ajándéka a gyermekeiknek az, ha jó házastársak maradnak”

„Nem a család van válságban, hanem az emberi kapcsolatok” – ez az egyik legfontosabb üzenete Bíró László nyugalmazott tábori püspöknek az Osztatlan szívvel címmel másfél éve megjelent interjúkötetben. A házasság hete apropóján érdemes felidézni a több mint két és fél évtizedig (1994 és 2020 között) a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referenseként is tevékenykedő püspök gondolatait a családokról és a házasságról – már csak azért is, mert egyik előmozdítója volt a kezdeményezésnek. „Láttam, hogy van egy vákuum az országban, a társadalmunkban, és ez a vákuum szinte beszippantotta a házasság hetét. Ez is azt jelzi, hogy nem a házasság van válságban, hanem az ember. Senki nem szeret válságban lenni. Ebben az esetben egy olyan forma született meg, amely a krízist nemcsak felszínre hozza, hanem gyógyítja is. A krízis egyszerre sansz is. A házasság hete által a krízis eséllyé vált a kapcsolat szebbé tételéhez” – fejti ki a nyugalmazott püspök Karikó Évával, a kötet szerkesztőjével beszélgetve.

Bíró László, a Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori Püspökség püspöke a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg Don menti csatái áldozatainak emlékére, az 1943. évi doni áttörés 73. évfordulóján celebrált szentmisén a budapesti Mátyás templomban 2016. január 12-én. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Bíró László élesen tiltakozik az ellen, hogy a házasság válságban lenne, már csak azért is, nehogy bárki azt higgye, hogy ez azért lehetséges, mert a házasság intézménye elavult. „Egyszer a rádióban volt egy kerekasztal-beszélgetés. Beszélgető partnerem azzal kezdte: változnak az idők, valamikor szekérrel jártunk, most autóval közlekedünk, ehhez hasonlóan valamikor házasság volt, most jön az élettársi viszony. Mondtam neki, hogy ne haragudjon, de ezt nem hagyhatom szó nélkül. Megköszönte a helyesbítésemet, elnézést kért, hogy elhamarkodottan beszélt. A házasság Istentől való, örök életű intézmény, mert Isten nem teremt selejtet” – hangsúlyozza.

Ha a mérték tönkrement…

Az ember válsága szerinte legfőképpen a transzcendencia hiánya, az értékek feledésbe merülése, s az, hogy mindig azt gondoljuk, valami újat kell kitalálni. „Ami új, az nem biztos, hogy jó, és ami régi, nem biztos, hogy rossz. Ne az újat keressük, hanem azt, hogy hogyan tudnánk visszatérni az örök értékekhez, a stabil pontokat megkeresni, és az új korszakban megvalósítani” – szögezi le a püspök. Idézi Mécs László Bakonyi látomás című versét, melyben a költő az egyaránt sok ideig a Bakonyban élő Sobri Jóska és Szent Gellért püspök apropóján mereng el.

Ki a betyár? Ki a szent?

Magyarhonban ki a szent?

Ha a Mérték tönkrement,

Senki, semmi meg nem ment.

Bíró László szerint a házasságban is ez a probléma: a mércét veszítette el a XXI. század. „Történt egy nagy változás, felgyorsult a világ, és közben a tudatunk nem állt át a mostani pörgésre, reflexeink a régiek, azt hisszük, elég, ha egymás mellett élünk, és akkor már tudjuk is, mi foglalkoztatja a másikat. Tudatosan kell vigyázni arra, hogy legyen időnk egymás számára. Nem választhatunk, hogy tesszük vagy nem tesszük.

A realitás ez: vagy szakítunk időt a kapcsolatunkra, vagy rámegy a házasságunk

– figyelmeztet Bíró László a kereszténység, illetve a keresztény értékrend szerint élők mai kihívásairól szólva.