Eszmények rombolása

Valahol ott kezdhettek bimbót hajtani a romlás virágai, amikor egyesek először kérdőjeleztek meg evidens valóságokat. „Nem látta senki” – nincs is Isten! „Ugyanolyan, mint mi, egyszerű emberek” – hát vesszen a király! S innen már egyenes út vezetett a bibliai elbeszélés („Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.” /Ter 1,27/) meghazudtolására – kezdve onnan, hogy nem Isten képére teremtettünk, hanem a majomtól származunk, folytatva odáig, hogy nem férfinak vagy nőnek teremtettünk, hanem 72-félének születhetünk.

Ebből fakadóan persze mára a család sem evidens valóság, hanem valami értelmezhetetlen, képlékeny, folyamatosan változó valami. Amit jól csengő – de semmit sem mondó – jelszóval úgy mondanak a haladók: „a család az család”.

„A legtöbb embernek van édesanyja, és elég értelmes ahhoz, hogy pozitívan viszonyuljon a család kérdéséhez. A szíve mélyén a legtöbb ember működő családban szeretne élni, vagyis erről nem olyan nehéz meg­győzni őket. Igaz, hogy ha ideális családképet rajzolunk fel, akkor azok, akik nem illenek bele, úgy érezhetik, hogy lenézik, kizárják őket. De ezzel nemigen érdemes foglalkozni, mert megtanulhattuk, mi történik, ha leromboljuk az eszményeket: az senkinek nem tesz jót. Csak azok szenvedése nő, akik már most is a legrosszabb helyzetben vannak. Ha az eszményeket leromboljuk, a társadalom is elpusztul” – erről Jordan B. Peterson beszélt a Mandinernek. A nemrég Magyarországra látogató kanadai pszichológus-politológus markánsan fejtette ki mindazt, ami a probléma egyik gyökerét jelenti. Hogy tudniillik a társadalmi pusztulást az ideáknak és eszményeknek a földre rántása, majd a sárba tiprása hozza el, s nem mondjuk a „kizsákmányolás”. Elgondolkodtató az a kijelentése is, hogy egyre többet foglalkozunk mindazzal, amivel amúgy „nemigen érdemes foglalkozni”.