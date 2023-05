Léleképítés Kodály Zoltán nyomán

S hogy mindezt miért hozom fel, annak egyszerű oka van: volt szerencsénk részt venni az Opera KismaMatiné programján. Bár az elhúzódó operaházi főigazgató-választás még mindig folyamatban van, ez a kis jegyzet nem valamiféle „kampányolás” az eddigi vezetés mellett. Csupán arról van szó, hogy

ez a most már évtizedes múltra visszatekintő kezdeményezés igazán megérdemli a hírverést.

Mert miről is van szó? A program lényege az, hogy a kodályi gondolat jegyében, anyák napja alkalmából a várandós kismamáknak (és egy kísérőjüknek) kedvezményes jegyet kínálnak az Operaház egyik előadására. De nem is akármilyet! A kedvezményes jelző eleve erős túlzás: nem valami félárú vásárlási lehetőségről van szó, hanem tényleg jelképes összegről:

a jegyek darabját mindössze háromszáz forintért lehet megvásárolni, s mindehhez csak a váran­dósgondozási kiskönyvre van szükség.

Ráadásul nem is a kakasülőre szólnak azok a bizonyos jegyek, mi például a nemrég gyönyörűen felújított Operaházban a zsöllye 5. sorában foglalhattunk helyet – ahol a sok száz másik pocakos kismama élénk figyelmet keltett. De a figyelmességeknek még mindig nincs vége! Az anyukákat a szünetben ajándékcsomaggal várták, az egyik édesanyának pedig, akit kisorsoltak, egy-két évig születendő gyermeke tisztában tartására sem lesz gondja, akkora pelenkaadagot kapott. S említsük meg azt is, hogy a múlt vasárnapi előadás ezúttal a legendás István, a király című darab volt, annak is a Szinetár Miklós által színre vitt, Gyöngyösi Levente zeneszerző által szimfonikus zenekarra hangszerelt változata – a végén katartikus, közös Himnusz-énekléssel.

Sokszor emlegetjük a nagyvonalú magyarországi családtámogatásokat és azt, hogy milyen sokféle pénzügyi segítséget kapnak a családok. Ez mind nagyon fontos, de mellette az ilyen kezdeményezésekből épül fel igazán az, amit családbarát országként szeretünk emlegetni. Sok ilyen programot tehát, „százat, ezeret”!

S a főigazgató személyétől függetlenül mondjuk: Folytassa, Operaház!

Borítókép: Jelenet a Magyar Állami Operaház István, a király című előadásából (Forrás: Opera.hu)