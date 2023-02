Ezek a családtámogatások érhetők el idén

Ebben az évben ismét bővültek az egyébként is nagyon gazdag családtámogatások, több időkorlátos támogatási formát pedig meghosszabbított a kormány. A már jól ismert elemek közül 2024. december 31-ig továbbra is igényelhető a babaváró támogatás és a falusi csok. Az újdonságok között található a harmincéves koruk előtt gyermeket vállaló nők személyi jövedelemadó (szja) megfizetése alóli mentessége, a diákhitel-tartozás teljes eltörlése, de februártól a babakötvény kamata is jelentősen emelkedik.

Családtámogatások 2023-ban

Családtámogatások és harminc éven aluli nők

A harmincéves koruk előtt gyermeket vállaló nők szja-mentessége tulajdonképpen a magyar támogatási rendszerben már élő szabályozás kiterjesztését jelenti. Eddig a 25 évnél fiatalabbak (nők és férfiak egyaránt) élvezték az adókedvezményt, január 1-jétől azonban azok a 25 és 30 év közötti anyák is ebbe a körbe tartoznak, akiknek magzata január 1-jén már legalább 91 napos volt, vagy akinek gyermeke 2022. december 31-e után születik. A támogatás akár havi 75 ezer forint adókedvezményt is jelenthet.

Szintén meglévő elem bővült a diák­hitel-tartozás esetén. Korábban a hitelt törlesztő nőknek a második gyermekük megszületését követően elengedték a tartozásuk felét, a harmadik gyermeknél pedig a teljes tartozást. Idén január 1-jétől a nők már akkor is mentesülnek a teljes diákhitel-tartozás visszafizetése alól, ha felsőoktatási tanulmányaik alatt vagy azok sikeres befejezését követő két éven belül gyermekük születik. Fontos, hogy az új támogatási formáknál – hasonlóan a meglévő elemekhez – a vér szerinti és az örökbe fogadott gyermekre tekintettel is ugyanúgy jár a támogatás.

Mindemellett februártól jelentősen megnő a babakötvény kamata, az eddigi 8,1 százalékról 17,5 százalékra. Az úgynevezett életkezdési támogatásból (42 500 forint) Start-értékpapírszámlát nyitva a családi befizetések után az állam évi akár 12 ezer forintot ad. Így a gyermek

18 éves korára akár több millió forint jöhet össze a számlán.

Meghosszabbított babaváró támogatás és falusi csok

Jóllehet a háború és a szankciók nyomán romló gazdasági helyzetben a költségvetést újra kellett tervezni, a támogatások megmaradtak, illetve meghosszabbodtak. A fiatal házaspárok így további két évig, 2024 végéig igényelhetik az akár tízmillió forint összegű, kamatmentes babaváró hitelt, amely három gyermek születése esetén akár teljes mértékben vissza nem térítendő támogatássá alakul.

Szintén további két évig elérhető a falusi csok, amely gyermekszámtól függően hatszázezer és tízmillió forint közötti összeget jelent otthonteremtési célokra, legyen szó saját ingatlan vagy megvett, használt ingatlan felújításáról-bővítéséről. A már

több mint 36 ezer család vidéki otthonteremtését segítő falusi csok

mellé a két- és háromgyermekesek 10-15 millió forint kedvezményes hitelt is igénybe vehetnek.

Nem hosszabbították meg viszont az otthonfelújítási programot, amelynek forrásai átkerültek a rezsivédelmi alapba. Ennek segítségével a gáz- és áramárból a családok átlagosan havi 181 ezer forint támogatást kaphatnak. A nagycsaládosok autóvásárlási támogatását pedig a Covid-válság okozta óriási csúszások miatt – legalább egy évre – felfüggesztette a kormány.