Kell-e szülniük a nőknek?

A konzervatív családfelfogás kifejtése szétfeszítené e jegyzet kereteit, ám a regnáló kormány családpolitikájának egyik alapvetését érdemes végiggondolni. Szó nincs ugyanis arról, hogy a kormány bármit megszabna, hanem éppen fordítva: lehetőséget próbál adni különféle élethelyzetekre. Lehetőséget gyerekvállalásra, munkára, karrierre s arra, hogy ne lehessen anyagi oka annak, hogy a nő ne tudjon ezek közül szabadon választani vagy ne tudja mindezt együtt megvalósítani. Mert a hat hónapig járó, a korábbi bruttó (!) fizetéssel megegyező mértékű cseddel és a szinte évről évre emelt gyeddel lehetőség van otthon maradni rövidebb-hosszabb időre is, szemben sok nyugat-euró­pai ország gyakorlatával. De a támogatási rendszer a munkába visszatérést is ösztönzi azzal, hogy ­például a gyerek kétéves koráig az édesanya (vagy az apa) a fizetésén felül is megkapja a gyedet.

A kitolódó gyermekvállalásnak összetett társadalmi okai vannak. Mindenki láthatja a környezetében, hogy kevés huszonéves házasodik vagy vállal gyereket – ezek az életesemények ma már inkább a harmincasokra jellemzők.

Ám feltehetően vannak olyanok, akik fiatalabban is szülnének, csak ezt valamilyen anyagi, egzisztenciális okból nem lépik meg. S ennek segítése legitim állami célkitűzés lehet.

Orbán Viktor a hét elején már konkrétumot is említett, mondván a következő családpolitikai lépések között elsősorban olyanoknak kell szerepelniük, amelyek ahhoz segítik a nőket, hogy harmincéves kor előtt meg tudják szülni az első gyermeküket. Ennek – mondta – egyik támasztéka lehet a fiatalok szja-mentességének kiterjesztése azokra a 25–30 éves nőkre, akik vállalják, hogy szülnek.

A kormányfő erről a költségvetés módosításával kapcsolatban beszélt.

Ami azért is szimbolikus, mert hiá­ba a háború miatt elszálló energiaárak, a növekvő hiány, egy biztos: a családtámogatások maradnak, sőt bővülnek.

Hogy aki olyan élethelyzetbe kerül, annak ne kelljen választania, hanem azt tehesse, amit a szíve diktál.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: 123RF)