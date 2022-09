S e ponton említsük meg Dúró Dórát is, akiről sok mindent lehet gondolni, lehet szeretni vagy nem szeretni azt, amit egykori és mostani pártja képvisel. De a háttérben hasonló célokért dolgozó sok-sok civil-, segítő és egyházi szervezet mellett Dúró Dóra érdeme, hogy a szívhang ügye hat évvel ezelőtt a nagypolitikai térbe is bekerült, amikor erről javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek. Nem véletlen, hogy most is sokan őt kérdezik. Ahogy a Kossuth rádiónak kifejtette, az új rendelet

esélyt ad a magzatnak, hogy legyen legalább 5-10 másodperce kommunikálni a saját édesanyjával.

Szerinte sok nő úgy megy el abortuszra, hogy nem ismeri döntése súlyát. Holott a magzatnak 12 hetes korára kifejlődnek a szervei, van keze, lába, arca, tudja szopni az ujját, és van szívhangja, amelyet az édesanya is hallani fog mostantól. Mint mondta, Észak-Macedóniában, ahol hasonló szabályozás van érvényben, az abortuszt kérő nők húsz százaléka eláll szándékától, miután meghallja a gyermek szívhangját.

Annak idején A néma sikoly című film világszerte emberek millióit taglózta le: ahogy a 11 hetes apróság az ultrahangképen jól kivehetően menekült a szívócső elől, ahogy szívverése szapora lett, s ahogy apró szájacskáját néma sikolyra nyitotta – halála előtt. Most ez a pár másodpercnyi szívhang jelenthet sok magzatnak mindennél többet – életet.

