Szentekről és halottakról

Ezért is különösen figyelemfelkeltő Carlo Acutis esete, akit nemsokára szentté avatnak.

Egy olyan leukémiában szenvedő fiúról van szó, aki 1991-ben született, és mindössze 15 év adatott neki a földi életben. Neki azonban ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy megmutassa, az életszentség mindenki számára elérhető.

Amint 2020-as boldoggá avatásán elhangzott, a fiataloknak lehet különösen példakép, hogy „ne múló sikerekben keressék a boldogságot, hanem azokban az örök értékekben, amelyeket Jézus mutat az evangéliumban, vagyis: Istent tenni az első helyre, az élet kis és nagy dolgaiban, és szolgálni a testvéreket, különösen a legutolsókat”.

Hagyományos módon megélt vallásossága mellett Carlo a mában élt, saját korának gyermeke volt. Olyannyira, hogy már most, szentté avatása előtt is az „internet védőszentjének” nevezik sokan. Sok barátja volt, de sok fiatallal ellentétben nem lett a digitális eszközök rabja, hanem a modern technológiákat képes volt az evangelizálás szolgálatába állítani. Az interneten máig elérhető az egyház által is elismert, az eucharisztikus csodákat bemutató kiállítása, amelyen két évig dolgozott. A mai szürke, globális egyenkultúrával, globális egyenszokásokkal terhelt világban figyeljünk oda, mit mondott Carlo Acutis: