Bagdy Emőke: El van torzulva az egész kultúránk

„Mókuskerékben futunk, nem szabadulhatunk ki belőle, teljesen be vagyunk fogva. A konzumvilág parancsol, azt mondja, hogy kergesd a pénzt, mert ha egy családban nincs kettős munkavállalás, akkor éhkoppon maradsz. De hát a természet szerint az volna a legjobb, ha az anya otthon maradhatna a gyermekével a kényes időszakokban, ám sok anya nem mer szülni, mert fél, hogy kiesik a munkarutinból, ráadásul szorong, mert nem tudja, hogy kerül vissza a helyére, és ha visszamegy, vajon fel tud-e zárkózni… Beragad az egzisztenciális szorítóba. Ezek pórias, anyagias szempontok, de eldönthetnek sorsokat” – fejtette ki a Demokrata hetilapnak adott interjújában Bagdy Emőke. A pszichológusprofesszor kifejtette, hogy demográfiai értelemben is sorsdöntő az első gyermek születésének időpontja, hiszen „csodálatos kutatások” bizonyítják, hogy ha egy nő harmincéves kora előtt szül, akkor még szülni fog több gyermeket is. Szerinte ha egy nő nem szül, életének egy adott pontján krízisbe kerül majd, és akkor ámokfutásba kezd, pszichoszomatikus betegségek gyötrik vagy depresszióba esik. „Nem fenyegetek senkit, ezek tények” – tette hozzá Bagdy Emőke, aki szerint „félagyúak” vagyunk, azaz óriások az érzelem nélküli okosság, racio­nalitás birodalmában, de törpék az érzelmi életünkben.

Bagdy Emőke szerint óriás csecsemőkké torzítottak minket (Fotó: Havran Zoltán)

Arról is beszélt, hogy manapság megkésve alakul ki a fiatalok felnőttidentitása, hiszen a többségük korán pubertál, de a felnőtté érés évei rettenetesen kinyúlnak. „Régebben 10-12 éves korban kezdődött és 25 éves korban lezárult, de manapság eltart 30-35 éves korig is. Ez nem a gének felelőssége, mi csúsztatjuk el. A hardver fütyül ránk, 25 éves korában azt mondja a nőnek, hogy most pompás gyermeket fogsz szülni, harmincéves korában meg arra figyelmezteti, hogy vigyázzon, mert telik az idő! Afölött évről évre romlik a termékenységi arány. Legyünk észnél” – fejtette ki a pszichológus, aki azt tanácsolta: „Anyuka! Ne csinálj a gyermekednek mamahotelt, kergesd ki a gyermekedet a világba!”