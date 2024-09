Fertőzéstől mentesen

Eltelt egy hét, és – leszámítva egy iskolai akciót – nem hallani tömeges tiltakozásokról. Pedig a balliberális média több orgánuma is elsütötte tanévkezdéskor a gyengécske szóviccet, miszerint okostelefonok, buta rendelet. Egy jogszabályt persze lehet szidni, lehet fölötte értetlenkedni, lehet háborogni azon, hogy mekkora macerát jelent begyűjteni a készülékeket. Amit néhányan meg is tettek, meg is tesznek, de már inkább csak megszokásból. Jellemző, hogy a Madách Imre Gimnázium emlékezetes közleménye, majd az igazgató felmentése előtt a médiában sem lehetett igazán tiltakozó véleményeket hallani-olvasni. Mert a szívük mélyén a legtöbben érzik, hogy a fent idézett összetétel inkább úgy érvényes: okostelefonok, butuló gyerekek. Hosszan lehetne sorolni és idézni csak az elmúlt néhány évből azokat a tanulmányokat, felméréseket, amelyek azt bizonyítják, hogy a kisgyerekek, a fiatalok okostelefon-használata mennyire káros, milyen mentális problémákat okoz nekik a túlzott a képernyőidő, és hogy mennyire nem arra használják a készüléket, amire egyébként anyutól-aputól megkapják.

Mert sajnos arról is keveset beszélünk, hogy egyáltalán miért van szüksége egy nyolc-tíz-tizenkét éves gyereknek saját okostelefonra.

A dopaminhatás, a függőség veszélye miatt olyan ez – ahogy Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató annak idején megfogalmazta lapunknak –, mintha drogot adnánk a gyerekeinknek.

A Madách esete persze majdnem megint elterelte a figyelmet a lényegről. De a tiltakozás kifulladt, a rátelepedni próbáló politikai szereplők is rájöttek, hogy inkább máshol, más ügyben kell sütögetniük a pecsenyéjüket, nem itt. És nem véletlenül.

Azért sem lehetett hallani tömeges tiltakozásokról, mert mindennapi tapasztalat az, hogy a józan szülők és tanárok többsége nemhogy egyetért az okoseszközök iskolai korlátozásával, hanem már rég szeretett volna valami hasonló szigorítást.

Emlékezetes, hogy amikor Rétvári Bence egy évvel ezelőtt közösségi oldalán hírt adott a mobileszközök angliai tiltásáról, élénk polémia alakult ki a bejegyzése nyomán. És a közösségi médiában szokásos anyázás és adok-kapok helyett szinte teljesen egyetértő hozzászólások születtek, mondhatni konszenzus alakult ki az államtitkár bejegyzése alatt. Nyilván nem tévedünk nagyot azzal, ha azt mondjuk, a minisztérium már akkor felmérte, hogy egy ilyen intézkedés kedvező fogadtatásra találna hazánkban is.