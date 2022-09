Matolcsy: Az együttműködés a növekedés titkos receptje

Matolcsy György beszélt arról is, hogy 2020 óta a világ jelentős nehézségekkel szembesül, a hét évig tartó fellendülés időszaka után olyan ciklus vette kezdetét, amely az 1970-es és az 1940-es éveket idézi. A ciklus sajátossága nemcsak az egyre magasabb infláció és a lassuló növekedés, de háborúkkal és katasztrófákkal is számolni kell is.