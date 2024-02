Karácsony beröffentette kampányát: „Ebben az országban nem lehet élni!”

A főpolgármester a beszélgetés ezen a pontján összefoglalta politikai krédójának lényegét is. Szerinte ugyanis a borzalmas közhangulat miatt a városvezetés nem azt jelenti, hogy hidakat, felüljárókat építenek az önkrományzatok, hanem közösséget kell építeni, és ő maga is ezzel próbálkozik, és ezért bízik újraválasztásában is.