A rendőrség tovább vizsgálja az influenszertüntetés után történteket

Feljelentéskiegészítést rendeltek el a péntek esti influenszertüntetésen történt botrány miatt – közölte a Magyar Nemzet megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Mint azt lapunk korábban már megírta, a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István amiatt fordult a hatóságokhoz, mert szerinte a PestiSrácok helyszíni beszámolójában közölt adatok – bizonyítottság esetén – a garázdaság vétség gyanújára utalnak.

Emlékezetes, a péntek esti influenszertüntetés hivatalos befejezése után a tüntetők egy része – körülbelül kétszázan – a Lendvay utcában található Fidesz-székházhoz vonult át,

ahol a rendőrsorfallal néztek farkasszemet és a szokásos kormányellenes gyalázkodó szövegeket skandálták.

Néhányan elindultak a Lendvay utca másik vége felé is, így a rendőrök egyik csoportja is az utca másik végéhez vonult. Nem sokkal ezután megérkeztek a rohamrendőrök is, kettéválasztották a tömeget, majd felállt egy második rendőrsorfal, miközben a tüntetőket elkezdték a Hősök tere felé visszaszorítani.

Kiderült, hogy a pedagógusok nevében rendezett baloldali tüntetéssorozatról jól ismert Egységes Diákfront aktivistái mentek neki a rendőröknek.

A PestiSrácok operatőrét és riporterét körbevették a tüntetők, a rendőrök mentették ki onnan őket.

Az Egységes Diákfront más baloldali civilszervezetekkel karöltve az Országos Közös Akarat szervezésében ismét demonstrációt hirdetett a Facebookon, „Február 21-én, 17 órakor találkozunk a Szent Gellért téren, és innen vonulunk a Miniszterelnöki Hivatalig. Gyújtsuk meg fáklyáinkat, gyújtsuk meg a szolidaritás, a szeretet és a felháborodás tüzét! Világítsunk a gonoszságra, védjük meg a gyerekeket!” – toboroz az Országos Közös Akarat hivatalos közösségi oldalán.

Takarodjanak a közéletből a gyerekek, a fiatalok és közös hazánk megrontói!

– írják Facebookon.