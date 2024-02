Garázdaság miatt tettek feljelentést a tegnapi influenszertüntetésen történtek után

Hivatalos következményei lesznek a péntek esti influenszertüntetésen történt erőszaknak. Tényi István bejelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságra, ugyanis szavai szerint a Pesti Srácok beszámolójában közölt adatok – bizonyítottság esetén – a garázdaság vétség gyanújára utalnak.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a péntek esti demonstráció hivatalos befejezése után a tüntetők egy része – körülbelül kétszázan – a Lendvay utcában található Fidesz-székházhoz vonult át, ahol a rendőrsorfallal néztek farkasszemet és a szokásos kormányellenes gyalázkodó szövegeket skandálták.

Néhányan elindultak a Lendvay utca másik vége felé is, így a rendőrök egyik csoportja is az utca másik végéhez vonult. Nem sokkal ezután megérkeztek a rohamrendőrök is, kettéválasztották a tömeget, majd felállt egy második rendőrsorfal, miközben a tüntetőket elkezdték a Hősök tere felé visszaszorítani.

Kiderült, hogy a pedagógusok nevében rendezett baloldali tüntetéssorozatról jól ismert Egységes Diákfront aktivistái mentek neki a rendőröknek.

A Pesti Srácok operatőrét és riporterét körbevették a tüntetők, ha a rendőrök nem mentik ki onnan őket, akkor valószínűleg a lökdösődésnél súlyosabb tettlegesség éri őket.

Tényi úgy véli, hogy a mai Magyarországon szükség van arra, hogy a sajtó képviselőit, ha önmagukat nem tudják megvédeni, a büntetőjog szintjén is védelmezze a jog.

Az ismeretlen elkövetőnek semmilyen indoka, oka nem volt arra, hogy így vezesse le a feszültségét.

– hangsúlyozta, majd hozzátette: a sajtó képviselője a munkáját végezte, közvetített egy nyilvános rendezvényről.