Pár óra alatt jelentős összeget kalapoztak össze a szervezők az influenszertüntetésen + videó

Külön bankszámlát nyitottak a szervezők adománygyűjtésre a pénteki influenszertüntetésre, hajnalra mintegy huszonhétmillió forintot gyűjtöttek össze – derül ki a Partizán Instagram-oldalára feltöltött videóból.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, „Odakint most szörnyek járnak – kiállás az áldozatokért, a gyerekekért, az egészséges társadalomért” címmel szerveztek tüntetést baloldali aktivisták a Hősök terére tegnap. A komoly balliberális hátterű, sok esetben LMBTQ-aktivista influenszerek nevével fémjelzett, civilnek nevezett tüntetésen a többezres tömegben szinte az összes baloldali párt prominense megjelent.

Gulyás Márton a tüntetés végén akciót hirdetett egy meg nem nevezett hajléktalan, bántalmazott fiatal részére, miszerint vasárnapig 25 millió forintot gyűjtenek össze neki egy alapra, amiből majd lakást vesznek neki, mert szerinte ezt elmulasztotta a magyar állam. A baloldali aktivista Gulyás azt ígérte, minden forinttal elszámolnak.

Nem maradt el az erőszak

A demonstráció hivatalos befejezése után a tüntetők egy része – körülbelül kétszázan – a Lendvay utcában található Fidesz-székházhoz vonult át, ahol a rendőrsorfallal néztek farkasszemet és a szokásos kormányellenes gyalázkodó szövegeket skandálták. Az egyik tüntetőnél fehér színű füstbomba volt.

Néhányan elindultak a Lendvay utca másik vége felé is. A rendőrök egyik csoportja is az utca másik végéhez vonult. Nem sokkal ezután megérkeztek a rohamrendőrök is, kettéválasztották a tömeget. Felállt egy második rendőrsorfal, miközben a tüntetőket elkezdték a Hősök tere felé visszaszorítani.

Kiderült az is, hogy a pedagógusok nevében rendezett baloldali tüntetéssorozatról jól ismert Egységes Diákfront aktivistái mentek neki a rendőröknek.

A Pesti Srácok operatőrét és riporterét körbevették a tüntetők, ha a rendőrök nem mentik ki onnan őket, akkor valószínűleg a lökdösődésnél súlyosabb tettlegesség éri őket.