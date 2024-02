Tüntetés a Hősök terén

Baloldali politikusok egész sora lepte el a Hősök terét a péntek esti, a köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter lemondásához, közéletből való távozásához vezető kegyelmi-ügy miatti tüntetésen, amit néhány önmagát influenszernek nevező, baloldali aktivista szervezett. A péntek 18 órai kezdés előtt már szellősen, de kezdett megtelni a Hősök tere.

A beszédeket megelőzően aktivisták kezdtek aláírást gyűjteni a kamarai hozzájárulás ellen, de ott voltak a PDSZ aktivistái is. Ami a tüntetőket illeti, ugyanazokat a plakátokat látni az érkezők kezében, mint a korábbi, kormányellenes tiltakozások során. A rendezvény elején a baloldali politikusok közül megjelent már Juhász Péter, valamint Demszky Gábor volt liberális főpolgármester és Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.

Gulyás Márton, a baloldali YouTube-csatorna, a Partizán műsorvezetője a demonstráció házigazdájaként azzal kezdte, hogy a tér szinte megtelt és sokan még érkeznek, mindenkit megvárnak. Megjelent a tömegben egy óriási, több emelet magas felfújható halál figura, kaszával a kezében.

Az esemény meghirdetője, Pottyondy Edina, a Momentum korábbi elnökségi tagja a Facebookon tette közzé azoknak a hírességeknek a névsorát, akik az általuk szervezett tüntetés mellé álltak.

A bejegyzés alatti kommentekben sorra jelentek meg a baloldali pártok politikusai, akik támogatásukról és jelenlétükről biztosították a tüntetés szervezőit.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje arról írt a kommentjében, hogy legyenek ott minél többen a demonstráción. Ugyanerre szólított fel Fekete-Győr András, a Momentum politikusa is, aki aztán a saját Facebook-oldalán is közölte, hogy a tüntetésen legyenek ott minél többen, pártszimpátiától függetlenül.

A Momentum egykori elnöke a szerdán, a Karmelita kolostor előtt tartott tüntetésen is reklámozta a demonstrációt, és azt állította, hogy százezres tüntetés várható a Hősök terén pénteken. Donáth Anna, a Momentum jelenlegi elnöke, illetve Tompos Márton, a Momentum alelnöke pedig egyértelművé tette, hogy ott lesznek ők is a demonstráción.

Juhász Péter, az Együtt korábbi politikusa, Belváros-Lipótváros egyik baloldali polgármesterjelöltje szintén bejelentkezett a függetlennek kikiáltott tüntetésre, és a közösségi médiában több helyen is hirdette azt. A közösségi médiában a demonstrációt reklámozó politikusok között feltűnt Jámbor András, a Párbeszéd országgyűlési képviselője is.

A szélsőbaloldali politikus mérhetetlen álszentségről tett tanúbizonyságot, mivel a közelmúltban súlyos pedofilüggyel hozták összefüggésbe az egyik kollégáját. Ezzel az üggyel kapcsolatban Jámbor egyszer sem szólalt meg, és nem határolódott el a kollégájától.

Wittinghof Tamás, Budaörs baloldali polgármestere pedig maximális támogatásáról biztosította a tüntetőket.

A baloldal szekerét toló influenszerek

A tüntetés húzónevei között számos olyan influenszert is fel lehet fedezni, akik a 2022-es országgyűlési kampány során még a balliberális oldal szekerét tolták. Az egyik ilyen szereplő Gulyás Márton, aki a mai tüntetés házigazdája, műsorvezetője is. A Partizán nevű, amerikai pénzekkel támogatott csatorna arca a pályafutását szélsőbaloldali utcai provokátorként kezdte, például 2017-ben festékkel öntötte le a Sándor-palotát, amiért háromszáz óra közmunkára ítélték.

Szintén a tüntetés támogatója VV Zsolti, valódi nevén Osváth Zsolt is, aki korábban elkötelezett támogatója volt a baloldali összefogásnak, a ZSHOWtime YouTube-csatornáján a legtöbb influenszernél komolyabb témákat feszegetett, vendége volt több politikus is.

A homoszexualitásával kérkedő VV Zsolti néven ismertté vált ellenzéki aktivista még azt is bevallotta, hogy a baloldal tanácsadója is volt a kampányidőszakban, amellett, hogy gyakorlatilag PR-műsorokban népszerűsítette az ellenzéket vezető politikusokat, sőt: a szivárványkoalíció emlékezetes, 2021. október 23-i pártrendezvényét is ő vezette. Különös véletlen lehet csupán, hogy a ZSHOWtime Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság éves eredménykimutatásában szereplő értékesítés nettó árbevétele 180,588 millió forint volt 2022-ben. Ez több mint százszázalékos növekedés a 2021-es adathoz képest.

Az sem véletlen, hogy az utóbbi időben Karácsony Gergelyt is láthattuk Osváth Zsolt online anyagaiban.

Osváth ugyanis együttműködik az egyik budapesti közműcéggel is, YouTube-on megosztott videójában népszerűsít a fővároshoz köthető reklámokat. Az egyik RTL-en futó műsort taglaló VV Zsolti-videó alatt nem másnak mond köszönetet a baloldali véleményvezér, mint a Budapesti Közműveknek és a fővárosi önkormányzatnak, később a Budapesti Közművek reklámplakátja is felugrik a videóban.

A listán szerepel még Bányai Judit, és Szabó Márton is. Őket a folyamatosan baloldali propagandát toló Fókuszcsoport műsorából ismerhetjük, ahol szintén gyakori vendégek a bukott baloldali politikusok: nemrégiben Márki-Zay Péter és Vona Gábor arról tanácskozott, hogy vajon mi vezetett a baloldal történelmi vereségéhez.

Ami az LMBTQ-aktivistákat illeti, a megmozduláson való részvételét már előre jelezte mások mellett Lakatos Márk divattervező és Kajdi Csaba, alias Cyla internetes személyiség, modellügynök is.

Azahriah nem lesz ott

A demonstráció szervezőinek egyik legnagyobb dobása, hogy Azahriah nevével harangozták be a megmozdulást úgy, hogy a fiatal zenész egyébként ott sem lesz a rendezvényen. Az eddig fellelhető információk szerint néhány pillanatra jelentkezik be egy videóüzenetben.