Tarlós István a bicskei pedofil igazgató kitüntetéséről: Karácsony megint egy menekülő róka, mindenkit hülyének néz

Felháborította Tarlós István volt főpolgármestert, hogy utóda, Karácsony Gergely Budapest előző vezetését igyekszik felelőssé tenni, amiért a bicskei gyermekotthon pedofil bűntettekért elítélt igazgatója Bárczy István-díjat kaphatott 2015-ben – írta a Pesti Srácok.

„Már 2011-ben, 5 évvel a feljelentések előtt tudta a fővárosi fideszes városvezetés, hogy mi folyik a bicskei gyermekotthonban, mégsem tettek semmit. Ha van valami, ami nem maradhat következmények nélkül, ez biztosan az” – írta pénteken a közösségi oldalán a főpolgármester. Tarlós István azonban a Pesti Srácoknak elküldött nyilatkozatában rámutatott:

az előterjesztést akkor Karácsony Gergely és a többi ellenzéki fővárosi politikus is megszavazta.

Mint ismert, Novák Katalin államfő a volt igazgató helyettesét részesítette kegyelemben, aki bűnsegédként, de nem pedofil tettért kapott letöltendő börtönt. Tarlós István szerint a fővárosi önkormányzat 2011-ben a rendőrségre továbbította a bicskei gyermekotthon volt igazgatójával, azaz V. Jánossal szemben beérkezett panaszt.

A rendőrség nyomozást indított, amelyet közel egy év után zárt le, s nem talált bűncselekményt. 2013. január elsejétől a bicskei intézmény a főváros fenntartásából állami fenntartásba (a Balog Zoltán által vezetett Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyelete alá) került. V. János a fővárostól 2015-ben kapott kitüntetést, amire az erre illetékes bizottság terjesztette fel. A motiváció nem ismert, az indoklást viszont bárki megtekintheti.

Ennek a bizottságnak tagja volt Gy. Németh Erzsébet (DK) is, aki nyilvánvalóan régen ismerhette V. Jánost, hiszen már a Demszky-érában is az MSZP fővárosi frakcióvezetője volt.

– mutatott rá a volt főpolgármester. Tarlós István hozzátette: Gy. Németh részt vett azon a bizottsági ülésen, ahol V. Jánosról döntöttek, és ahol sem ő, sem más nem fogalmazott meg ellenvéleményt.

Az a tett, amiért V. Jánost elítélték, csak 2016-ban derült ki, a fővárosi elismerést követően egy évvel. Balog Zoltán viszont 2016-ban terjesztette fel állami kitüntetésre V. Jánost.

A fővárosi önkormányzatra mutogatni tehát akkor sem volt elegáns a részéről, ha a saját felterjesztésénél is jóhiszeműen járt el. A Fővárosi Közgyűlésben 2015-ben Gy. Németh Erzsébet és Karácsony Gergely is megszavazta a kitüntetést.

Tarlós István szerint Karácsony fellángolása most azért is hiteltelen, és azért is igyekszik felülmúlni vele naponta minden egyéb kommunikációt, mert fél a választástól, megint gyáva, megint menekül, megint fényezi magát. „Újra hibát követ el, azzal dicsekszik, hogy ezt a kitüntetést 2019-ben ő vonta vissza. Azóta öt év telt el. Mikor öt éve eltörölte, kétséget kizáróan tudta, hogy miért tette ezt. Azt is tudta, hogy 2015-ben ő is igennel szavazott a kitüntetésre a közgyűlésben” – írta. Tarlós István hozzátette: természetesen akkor is, mint mindig, félrevezették, Gy. Németh Erzsébettel együtt.

Miért nem akkor háborodott fel, miért nem akkor indított vizsgálatot a kitüntetés körülményei miatt? Öt év kellett hozzá, hogy mindezt felfogja, és gyanakodni, vizsgálódni kezdjen. Csak most vált kiváncsivá! Karácsony megint egy menekülő róka, hasznot akar húzni egy általa átírt történetből, és mindenkit hülyének néz.

– fogalmazott az egykori városvezető.

A pénteki Kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is azt mondta, hogy „nem várható el egy főpolgármestertől, a Fővárosi Közgyűlés tagjaitól, hogy ellátogassanak minden fővárosi intézménybe, a felterjesztőnél kell a hibát keresni.”