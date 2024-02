Gulyás Gergely: Varga Judit és Novák Katalin azt tették, amit ebben a helyzetben tenni kell

A mostani kormányülés egy olyan része volt, amiről beszámolnék: a kormány a politikai következtetéseket levonta abból az ügyből, ami az elmúlt két hétben a magyar nyilvánosságot meghatározta – fogalmazott Gulyás Gergely a pénteki kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter emlékeztetett: a kormány az elmúlt 14 évben egyedülállóan nagy hangsúlyt fektetett a családtámogatásra és a gyermekek védelmére. – Bevezettük a CSOK-ot, a babaváró támogatást, falusi CSOK-ot, adókedvezményt biztosítottunk a gyermekes családoknak, és teljes adómentességet a legalább 4 gyermeket vállaló nőknek. Megdupláztuk a bölcsődei férőhelyek számát, és a korábbiakban nem látott nagyságrendű óvodafejlesztéseket indítottunk. Eközben a pedofiliára való szabályozást szintén a kormány szigorította. Külön nyilvántartást hoztunk létre – sorolta Gulyás Gergely. Emlékeztetett: úgy tették mindezt hogy a magyar baloldal ezeket nem támogatta, itthon és külföldön egyaránt támadta.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Fotó: Csudai Sándor

Hozzátette: a legtöbbet a családpolitikában Novák Katalin tette, a BTK szigorításában, a családvédelmi törvények szigorításában pedig Varga Juditnak volt szerepe. – Ezért is érthető, hogy a magyar társadalom értetlenül állt a kegyelmi döntés előtt. Varga Judit és Novák Katalin pedig azt tették, amit ebben a helyzetben tenni kell – jegyezte meg.

Nincs kegyelem

Gulyás Gergely elmondta, a miniszterelnök azért nyújtotta be az alaptörvénymódosítást, hogy világossá tegye, ilyen bűncselekmények esetén nincs kegyelem. A miniszterelnök által benyújtott törvénymódosításról pedig már tavasszal szavazhat az Országgyűlés. A miniszter megerősítette: a pedofil bűncselekmények további szigorításra nyitottak, annak ellenére is, hogy már korábban is szigorították az ide vágó jogszabályokat. A gyermekvédelmi törvény esetleges baloldali támogatásáról annyit mondott, reméli, a baloldal jó útra tér, és támogatni fogja.

Balogh Zoltán református püspök, Novák Katalin volt tanácsadója esetleges lemondása kapcsán leszögezte: a kormány nem szól bele a református egyház belügyeibe. Jelezte azt is Balog Zoltán kapcsán, megteheti, hogy saját magával szemben kritikusabb, és elnézést kér, de a felelősség azé, aki aláírta a kérvényt.

Hogy szükségszerű volt-e az államfő és a miniszter lemondása a kegyelmi döntés után, Gulyás Gergely azt mondta, tudomásul vették a döntéseket, a kegyelmi kérvény elbírálása kapcsán Varga Juditot is sokan felelőssé teszik, de az elmúlt 25 évben minden miniszter minden kérvényt ellenjegyzett, a töretlen gyakorlatot folytatta, bár tény, jobb lett volna ezzel a gyakorlattal szakítani. Az igazságügyi miniszter a bevett gyakorlat szerint nem szokta tájékoztatni a kormány tagjait, így egyeztetés sem történt. – A kormány nem tágyal kegyelmi ügyekről, így ezek az ügyek a kormány elé sem kerültek – tette hozzá. A miniszter elmondta: ezentúl bárki lesz a köztársasági elnök, úgy fogja kezelni a döntéseit, hogy az nyilvános. Nem tartja kizártnak azt sem, hogy nyilvánosak lehetnek majd a kegyelmi ügyek.

Az új államfő választása kapcsán a tárcavezető megsimételte: a lemondás elfogadása után 3 napon belül lehet új államfő, megválasztásának módján pedig nem kívánnak változtatni.

Következmények nélküli baloldal

A hatósági személy elleni erőszak miatt elítélt Fekete-Győr András momentumos politikus kapcsán újságírói kérdésre Gulyás Gergely úgy fogalmazott, minden ami történt, alátámasztja azt, hogy a baloldalon a súlyosabb bűnöknek sincs következménye, és az, hogy a Momentum volt elnöke nem mond le mandátumáról is ezt mutatja. Jelezte, szintén a komédia kategóriájába tartozik, hogy Gyurcsány Ferenc nemrégiben azt mondta, ő vállalta a felelősséget 2006-ért.

A brüsszeli migrációs paktumról azt mondta, a LIBE-bizottság döntése szerint, ha valai nem vesz át kvóta szerinti migránsokat, annak jelentős összeget kell fizetnie, aminek elfogadhatatlan következményei lennének, így Magyarország a végsőkig ellenzi azt. A miniszter hangsúlyozta: Magyarország már az elvet sem fogadja el, miszerint be kell fogadni idegen embereket, és azokkal együtt kell éni.

– Kvóta szerinti szétosztásban sosem fogunk részt venni – szögezte le, megjegyezve: a kapkodás arra utalhat, hogy Brüsszelben attól tartanak, a következő európai parlamenti felállás kedvezőbb lehet a migrációt ellenző pártoknak. – A paktum veszélyes a demokráciára, de nem az időzítés a legnagyobb baj, hanem hogy kötelezettséget ró a tagállamokra – tette hozzá.

A határvédelem kapcsán jelezte, a migráció az unió nyugati államainál is egyre nagyobb probléma, ezért erre hivatkozva mondják, hogy végre határvédelemre is adnak pénzt, noha ez elenyésző összeg.

Reménykeltő tárgyalások

A tárcavezető Svédország NATO csatlakozásával kapcsolatban elmondta, reményt keltő tárgyalások zajlanak a svéd kormánnyal.

A miniszter az EU-s pénzekről elmondta, a pénzek folyamatosan érkeznek már, 12 milliárd euróról van szó, és a korábban ismertetett operatív programoknak megfelelően fogják felhasználni.

Borítókép: Kormányinfó (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)