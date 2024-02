Nem reagálnak a sajtó kérdéseire az Action for Democracy vezetői

Nem reagálnak a megkeresésekre az Action for Democracy vezetői – jelezte a Mandiner, miután a lap Korányi Dávidhoz, a szervezet ügyvezetőjéhez és társaihoz fordultak kérdéseikkel. A lap azzal kapcsolatban szerette volna kérdezni a szervezetet, hogy a néhány hete az X-en megosztott videókon beismerték: Soros György állt a magyarországi ellenzékéhez juttatott, mintegy 4 milliárd forint mögött, amellyel a 2022-es választást próbálták külföldről befolyásolni.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, miközben a mai napig is folynak a vizsgálatok az Action for Democracy nevű NGO ellen az országgyűlési választások befolyásolására tett kísérlet miatt, a közelmúltban egy, az X-en frissen megjelent videó újabb bizonyítékokkal és információkkal szolgált: Soros György guríthatta a dollárokat Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely mozgalmaihoz.

A felvételeken az A4D vezetői egyebek mellett arról beszélnek, hogy Soros Györgytől érkezett a szervezethez az a mintegy 4 milliárd forint, amellyel a 2022-es országgyűlési választás eredményét próbálták külföldről befolyásolni.

A videó újabb bizonyítékokkal és információkkal szolgált a példátlan külföldi befolyásolási kísérlettel összefüggésben. Ennek kapcsán Korányi Dávid, a szervezet igazgatója, Bajnai Gordon miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester korábbi tanácsadója is megszólal, aki kifejti, hogy az 501(c)(4) besorolás lehetővé teszi számukra, hogy titokban tartsák szervezetük támogatóinak körét.

A Mandiner ennek kapcsán arra a kérdésére szeretett volna választ kapni Korányi Dávidtól, az A4D ügyvezetőjétől, hogy pontosan mire utalt azzal a kijelentésével, hogy Soros György nevét és szerepét azért titkolták a mikroadományokról szóló magyarázataikkal, hogy ne lehessen őket azzal vádolni, hogy valójában az üzleti érdekeik előmozdításán dolgoznak a demokratikus elvek és értékek képviseletének leple mögött.

Érdekes az is, hogy Kati Marton, az A4D kuratóriumi elnöke – akit Korányi az egyik videón a szervezet másik vezetőjének nevezett – a lengyelországi aknamunkájukról elmondta: úgy kívánta hatékonyabbá tenni az ottani fellépésüket, hogy közvetlenül Mark Brzezinski varsói amerikai nagykövettel egyeztetett. A lap tőle azt kérdezte, hogy milyen kapcsolatban áll az USA lengyelországi nagykövetével és pontosan miként működtek együtt a lengyel ellenzék megsegítésében? Valamint, hogy milyen felhatalmazás alapján működtek együtt a Biden-adminisztráció tisztségviselőivel szuverén országok belpolitikájának a befolyásolására?

A lap kérdéseket tett még fel Eric Kochnak, az A4D-vel együttműködő cég vezetőjének, hogy milyen kapcsolatokkal rendelkezik a Biden-adminisztrációval. Koch ugyanis arra is kitért a videók egyikében, hogy az általuk kipécézett politikusok lejáratására létrehozott egy Yahoo News-profilt, amelynek Alexander Nazaryan személyében fehér házi tudósítója is van. Nazaryant sem sikerült elérniük, hiába próbálkoztak hetekig.

Ahogyan Wesley Clark tábornokot sem érték utol, akit arra szerettek volna reagáltatni, hogy a videókon pozitív, üdvözlendő dologként beszélt Soros György befolyásolási kísérleteiről.