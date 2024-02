Lebuktak, majd eltüntették az Action for Democracy honlapját

Egyik napról a másikra eltűnt az Action for Democracy (A4D) honlapja – írta a Tűzfalcsoport. Bő egy héttel azután, hogy X MagaBabe-csatornáján közzétett videóban az amerikai civil szervezet körüli tanácsadók és maga Korányi Dávid is őszinte vallomást tett a valós működésükről, eltűnt a honlapjuk.

A lebuktató X – korábban Twitter – videóban az alapító Korányi Dávid arról beszélt, hogy civil szervezeteken keresztül, de szándékosan a baloldalt támogatták a magyar országgyűlési választásokon, és a tanácsadó testület vezetője, Kati Marton azt is bevallotta, hogy Soros György áll az eddig amerikai magyarok mikroadományainak hazudott pénzcsapok végén.

Nagyon úgy tűnik, hogy leleplezte magát az Action for Democracy vezetése, ezért visszavonulót fújt, mivel egyik napról a másikra eltűnt a Korányi Dávid nevével fémjelzett szervezet információban gazdag honlapja.

Már másfél éve tagadnak, de nem túl hiteles a történet

Az Action for Democracy vezetése lassan másfél éve ragaszkodik ahhoz a történethez, hogy a rajtuk keresztül Magyarországra érkező több mint hárommilliárd forintot az USA-ban élő magyar emberek tízezrei küldték. A kezdetektől fogva érdekes kérdés, hogy az amerikai magyarok miért volnának ilyen kiemelkedően érdekeltek a magyar ellenzék támogatásában. Az Action for Democracy azt állítja, mégis össze tudtak adni több mint hárommilliárd forintnyi dollárt.

Ez az összeg, kb. ötmillió dollár, azért amerikai viszonylatban sem számít kevés támogatásnak.

A Nemzeti Információs Központ jelentéséből aztán kiderült az is, hogy az A4D-től nem mikroadományokban, hanem több százmilliós tételekben érkeztek, nyolc alkalommal a juttatások. De az is kiderült, hogy szó sem volt több tízezer adományozóról, mivel a honlap adománygyűjtő felületén, mindössze 11 adomány szerepelt. Persze Korányi Dávid személyesen, és az Action for Democracy a honlapon közzétett közleményekben igyekezett minden kérdést megmagyarázni, és politikai támadásról beszéltek.

Azonban már a tavalyi évben arról lehetett, többek közt a Szabad Európában olvasni, hogy a rejtélyes külföldön élő magyar támogató, nem volt más, mint Soros György.

„A Bajnai Gordon által leszervezett pénz valós forrását továbbra sem árulja el senki (bár a neve a támogatásról szóló megbeszéléseken sem került elő, de mindenki tényként kezeli, hogy nagyrészt a Bajnaival jó kapcsolatban lévő Soros Györgytől érkezett), a pártok versengésében felhasznált támogatás egy civil szervezethez jött”

– áll a Szabad Európa cikkében, hívta fel rá a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Az is árulkodó tény volt, hogy a 2022-es februári Davosi Világgazdasági Fórumon éppen egyidejűleg volt jelen Karácsony Gergely Korányi Dávid kíséretében, Alexander Soros és néhány nappal később megjelent itt Márki-Zay Péter is. Később kiderült, hogy éppen ezután a találkozó után vált intenzívvé a pénzáramlás az Action for Democracy irányából a magyar kedvezményezettek felé.

Lebukott a hálózat

Kati Marton (Márton Kati) és Korányi Dávid az X-en megjelent videókban végképp lebuktatta az ellenzék jó eséllyel bűncselekmény-gyanús és illegális támogatási rendszerét.

Kati Marton, az Action for Democracy tanácsadó testületének vezetője arra a kérdésre, hogy Soros György áll-e az Action for Democracy mögött, igennel felelt és hozzátette: e tény nem minősül nyilvános információnak – írta a tényfeltáró blog.

Korányi Dávid azt is elárulta, hogy ez azért van, mert valójában a finanszírozók üzleti érdekét kívánják leplezni.

„Mi is 501-(C)(4) vagyunk, ami azt jelenti, hogy valójában nem kell megneveznünk. Ez esetben az adományozók nevét nem kell nyilvánosságra hozni. (…) Befektetőként érezze magát biztonságban, hogy a befektetések védettek lesznek, de én valahogy újra jelentőségteljesen és okosan elválasztanám a kettőt, hogy ne legyenek olyan szorosan összefonva. Hogy senki ne kritizálhasson minket azért, hogy üzleti érdekeket mozdítunk elő a demokratikus elvek és értékek leple alatt.”

– mondta Korányi Dávid.

Nem csoda hát, hogy a csapat most szégyelli a történteket, és nem akarja tovább mutogatni a szervezet működésének előzményeit, különösen azokat a hamis állításokat, amiket az Action for Democracy működéséről kitaláltak annak érdekében, hogy leplezni tudják a valóságot. Mert a valóság a jelek szerint az, hogy valójában kizárólag az amerikai globalista baloldal, köztük Soros György gazdasági érdekeit szolgálták működésükkel, és ezért politikai hatást fejtettek ki a különböző országokban. Többek közt Magyarországon is – zárta cikkét a Tűzfalcsoport.