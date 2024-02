Színpompás gombákban gyönyörködhetünk télen is + fotó

Hó előtt és hó után is érdemes nyitott szemmel járni az erdőben, és a természet apró szépségeit is felfedezni, többek között a hideget jól elviselő színpompás gombákat is – hívta fel a figyelmet a pécsi Janus Pannonius Múzeum Természettörténeti Múzeuma a közösségi oldalán.

A múzeum gyönyörű fotókat is megosztott a színes gombákról – vette észre a BAMA. Elárulták azt is a bejegyzésben, hogy a téli fülőke akár egész télen látható. Nyálkás kalapú gomba, különlegessége, hogy elég jó fagytűrő, ha kiolvad, újra képes növekedni – írják. Az osztrák csészegombát is jellemezték: élénkpiros csészécskéi a tél vége felé jelennek meg inkább. A kései laskagomba pedig a tél elejét kedveli elsősorban, de nem kizárt később sem, hogy találkozhatunk szürke termőtesteivel. A lilaszegélyű egyrétűtapló kidőlt fákon lehet tömeges. Élénk színeivel hívja fel magára a figyelmet, hasonlóképp a védett narancssárga laskagombához – sorolják.